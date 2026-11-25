In Graubünden ist ein Ehepaar bestraft worden, weil es eine Erstwohnung als Feriendomizil nutzte. Die Staatsanwaltschaft verhängte bedingte Geldstrafen und Bussen. Der Fall flog bei Kontrollen der Gemeinde auf.

Darum gehts In 331 Schweizer Gemeinden dürfen keine neuen Ferienwohnungen mehr gebaut werden

In Davos wurden Eheleute gebüsst, die eine Erstwohnung unerlaubt als Feriendomizil genutzt hatten

Pontresina prüft Wohnsitze per Fragebogen, nach Kontrollen blieben 30 von 200 Fällen offen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ob in Davos GR, Zermatt VS oder im Berner Oberland: In vielen Schweizer Ferienorten ist die Wohnungsnot inzwischen dramatisch. Während sich vermögende Feriengäste ein Domizil in den Bergen leisten können, finden Einheimische kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Laut Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) unterliegen derzeit 331 Schweizer Gemeinden den Einschränkungen des Zweitwohnungsgesetzes. Dort dürfen grundsätzlich keine neuen Ferienwohnungen mehr entstehen. Die Spielregeln sind also eigentlich klar.

Doch das Gesetz wird immer wieder umgangen. Besonders dreist ist die Zweckentfremdung von Wohnungen, die eigentlich als Erstwohnsitz genutzt werden müssen. Einer der gängigsten Tricks: Eigentümer melden kurzerhand eine Firma an der Adresse an, verbringen aber nur ihre Ferien dort. Immer mehr Gemeinden versuchen, solche Fälle mit dem Abgleich von Einwohner- und Wohnungsregistern aufzudecken. So auch Davos. Die Gemeinde geht seit kurzem hart gegen Schummler vor. Und kann nun einen ersten Erfolg vermelden, wie die «Südostschweiz» berichtet.

Wohnung gehört Familien-AG

Im Zentrum steht eine 4,5-Zimmer-Wohnung in Davos Platz. Im Herbst 2023 ging sie in den Besitz einer Familien-AG über. Im Grundbuch ist klar vermerkt, dass das Apartment nur als Erstwohnsitz genutzt werden darf. Doch daran hielten sich die Besitzer aus dem Unterland nicht, wie die «Südostschweiz» unter Berufung auf zwei rechtskräftige Strafbefehle berichtet.

Ende Januar 2024 zog der bisherige Bewohner aus. Danach hat die Wohnung während fast anderthalb Jahren als Feriendomizil und Sitzungsort der Familiengesellschaft gedient. Das Ehepaar, das im Verwaltungsrat der Firma sitzt, ging davon aus, mit dem Firmensitz die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Doch es hat die Rechnung ohne die Gemeinde gemacht. Denn Davos hat die Kontrollen verschärft. Besonders genau schauen die Behörden bei Wohnungen hin, in denen seit mehr als sechs Monaten niemand mehr gemeldet ist. So flog der Fall auf.

Fahrlässige Missachtung – Geldstrafe

Die Bündner Staatsanwaltschaft hat die Eheleute wegen «fahrlässiger Missachtung der Nutzungsbeschränkungen» zu je einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verdonnert. Wie teuer ihnen die Ferien in der eigenen Wohnung zu stehen kommen, ist allerdings nicht bekannt. Die Beträge in den Strafbefehlen sind laut der «Südostschweiz» geschwärzt.

Pikant: Als die Behörden bereits Verdacht geschöpft hatten, wollte sich der Ehemann im August 2025 in Davos fix niederlassen. Die Gemeinde verweigerte ihm aber die Anmeldung. Sie bezweifelte, dass er seinen Lebensmittelpunkt tatsächlich nach Davos verlegen wollte. Dagegen wehrte sich der Mann erfolgreich. Das Obergericht verpflichtete die Gemeinde, ihn rückwirkend per 2. August 2025 ins Einwohnerregister einzutragen.

Pontresina setzt auf Fragebögen

Einen anderen Ansatz als Davos verfolgt Pontresina GR. Die Oberengadiner Gemeinde setzt auf Fragebögen: Eigentümer müssen sie ausfüllen und nachweisen, dass sie ihren Lebensmittelpunkt tatsächlich im Ferienort haben. Bei 70 von 200 überprüften Wohnungen blieben zunächst Zweifel. Nach weiteren Abklärungen waren dann noch 30 Fälle offen.

Gleich mehrere Gemeindeangestellte sind mit den Kontrollen beschäftigt, auch externe Juristen wurden beigezogen. Der Aufwand ist enorm. Doch die Gemeinde erhofft sich davon eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Wohnsitzschummler.