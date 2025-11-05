Der Bundesrat hat Stefan Uhlenbrook zum Direktor des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie ernannt. Er tritt im Februar 2026 die Nachfolge von Christof Appenzeller an, der sich entschieden hat, vorzeitig in den Ruhestand zu treten.

Das ist neu der oberste Wetterfrosch im Land

1/5 Stefan Uhlenbrook wird neuer Direktor des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie. Foto: AFP

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Der 56-jährige Stefan Uhlenbrook ist seit 2022 Direktor der Abteilung Hydrologie, Wasser und Kryosphäre der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mit Sitz in Genf. Von 2019 bis 2022 leitete er das Strategieprogramm für Lebensmittel und Ökosysteme des Internationalen Wasserwirtschaftsinstituts (IWMI) in Colombo, Sri Lanka. Zuvor war er acht Jahre lang in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) tätig.

Uhlenbrook ist deutscher Staatsbürger und an der Universität Freiburg im Breisgau in Naturwissenschaften promoviert. Er verfüge über fundierte Kenntnisse in Meteorologie und Klimatologie sowie über langjährige Erfahrung in Führung und Change-Management. Zudem

bringe er ein breites Netzwerk in der Wissenschaft und in internationalen Organisationen mit,

das für die Positionierung von MeteoSchweiz von grossem Nutzen sein werde, zeigt sich der Bundesrat überzeugt.

Uhlenbrook wird sein Amt am 1. Februar 2026 antreten und die Nachfolge von Christof Appenzeller übernehmen, der im vergangenen Mai seinen Entscheid bekannt gegeben hat, vorzeitig in den Ruhestand zu treten.



