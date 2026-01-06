Medienkonferenz beendet
Die Medienkonferenz ist beendet. Eine Zusammenfassung folgt.
«Für mich sind es Helden»
«Für mich sind es Helden», sagt Baume-Schneider. Alle hätten im Spital ihre Expertise eingesetzt.
Zusammenarbeit mit den anderen Ländern
«Kein Land kann eine Antwort für so viele Personen in so wenig Zeit finden», sagt Baume-Schneider bezüglich der Behandlung der Verletzten. Man müsse wissen, was man gut kann, und mit den anderen Ländern eine gute Beziehung pflegen.
Baume-Schneider zu Spitalverlegungen
«Es ist nicht leicht, wenn Eltern ihre Kinder im Ausland haben», so Baume-Schneider. Man müsse schauen, wie man den Familien mit dem Administrativen unter die Arme greifen könne.
Baume-Schneider hat noch keine Verletzten getroffen
Baume-Schneider habe selbst keine Verletzten getroffen. Sie denke viel an die Familien der Opfer, es sei eine sehr schmerzhafte Situation.
Fragerunde beginnt
Nun können Fragen gestellt werden.
«Der Weg ist noch lang»
«Der Weg ist noch lang», sagt Baume-Schneider. Für die Betroffenen, für die Familien. Die Einsatzkräfte und Mitarbeitenden müssen nun in einem zweiten Schritt aus dem sehr alarmierten Zustand herauskommen.
Grosser Dank an Mitarbeitende
Baume-Schneider bedankt sich bei den Einsatzkräften, aber auch bei ihren Familien und Nächsten. Die geleistete Arbeit sei bemerkenswert.
Dutzende Verletzte in den ersten Stunden aufgenommen
«Hier im Spital Wallis wurden dutzende Verletzte in den ersten Stunden behandelt.» Das sei wichtig zu betonen, dass das System hier funktioniert habe, so Baume-Schneider. Die kollektive Arbeit habe in diesem Spital gut funktioniert, aber auch in den anderen Institutionen, in denen die Verletzten behandelt wurden.
«Ich bin da, um Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden auszudrücken»
Nun spricht Bundesrätin Baume-Schneider. «Ich bin da, um Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden auszudrücken», beginnt Baume-Schneider. Alle hätten schnell ihren Platz gefunden. In den letzten Tagen sei der Einsatz der Mitarbeitenden besonders gefordert gewesen.
Nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana in der Silvesternacht 2026 wurden mindestens 116 Menschen verletzt, viele davon schwer. 83 Schwerverletzte befinden sich derzeit in Schweizer Spitälern, aber auch im Ausland, in Behandlung. Die Mitarbeitenden, das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte sind seit Tagen stark gefordert. Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (62) besucht heute das Spital in Sion VS. Blick berichtet live über die Medienkonferenz um 12:30 Uhr.