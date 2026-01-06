DE
«Ich bin stolz auf die Organisation der Spitäler»
1:53
Bundesrätin kontert Vorwurf:«Ich bin stolz auf die Organisation der Spitäler»

Pressekonferenz Spital Sion
«Habe noch keine Brand-Opfer selbst getroffen, aber denke an sie»

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider besucht das Spital in Sion. Blick berichtet live ab 12:30 Uhr.
Publiziert: 12:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Bundesrätin Baume-Schneider besucht die Mitarbeitenden des Spitals in Sion VS.
Anna Clara KohlerRedaktorin Politik
vor 17 Minuten

Medienkonferenz beendet

Die Medienkonferenz ist beendet. Eine Zusammenfassung folgt.

vor 18 Minuten

«Für mich sind es Helden»

«Für mich sind es Helden», sagt Baume-Schneider. Alle hätten im Spital ihre Expertise eingesetzt. 

vor 22 Minuten

Zusammenarbeit mit den anderen Ländern

«Kein Land kann eine Antwort für so viele Personen in so wenig Zeit finden», sagt Baume-Schneider bezüglich der Behandlung der Verletzten. Man müsse wissen, was man gut kann, und mit den anderen Ländern eine gute Beziehung pflegen.

vor 24 Minuten

Baume-Schneider zu Spitalverlegungen

«Es ist nicht leicht, wenn Eltern ihre Kinder im Ausland haben», so Baume-Schneider. Man müsse schauen, wie man den Familien mit dem Administrativen unter die Arme greifen könne.

vor 26 Minuten

Baume-Schneider hat noch keine Verletzten getroffen

Baume-Schneider habe selbst keine Verletzten getroffen. Sie denke viel an die Familien der Opfer, es sei eine sehr schmerzhafte Situation. 

vor 28 Minuten

Fragerunde beginnt

Nun können Fragen gestellt werden.

vor 30 Minuten

«Der Weg ist noch lang»

«Der Weg ist noch lang», sagt Baume-Schneider. Für die Betroffenen, für die Familien. Die Einsatzkräfte und Mitarbeitenden müssen nun in einem zweiten Schritt aus dem sehr alarmierten Zustand herauskommen. 

vor 33 Minuten

Grosser Dank an Mitarbeitende

Baume-Schneider bedankt sich bei den Einsatzkräften, aber auch bei ihren Familien und Nächsten. Die geleistete Arbeit sei bemerkenswert.

vor 36 Minuten

Dutzende Verletzte in den ersten Stunden aufgenommen

«Hier im Spital Wallis wurden dutzende Verletzte in den ersten Stunden behandelt.» Das sei wichtig zu betonen, dass das System hier funktioniert habe, so Baume-Schneider. Die kollektive Arbeit habe in diesem Spital gut funktioniert, aber auch in den anderen Institutionen, in denen die Verletzten behandelt wurden.

vor 37 Minuten

«Ich bin da, um Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden auszudrücken»

Nun spricht Bundesrätin Baume-Schneider. «Ich bin da, um Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden auszudrücken», beginnt Baume-Schneider. Alle hätten schnell ihren Platz gefunden. In den letzten Tagen sei der Einsatz der Mitarbeitenden besonders gefordert gewesen. 

Nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana in der Silvesternacht 2026 wurden mindestens 116 Menschen verletzt, viele davon schwer. 83 Schwerverletzte befinden sich derzeit in Schweizer Spitälern, aber auch im Ausland, in Behandlung. Die Mitarbeitenden, das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte sind seit Tagen stark gefordert. Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (62) besucht heute das Spital in Sion VS. Blick berichtet live über die Medienkonferenz um 12:30 Uhr.

