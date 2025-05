Anders als Nidwalden Solothurner Schulen entscheiden selbst über ein Handy-Verbot

Im Kanton Solothurn wird es kein generelles Verbot von Handys an Schulen geben. Das hat der Kantonsrat am Mittwoch entschieden. Der Parlament lehnte die SVP-Forderung für eine gesetzliche Regelung des Handy-Verbots an allen Schulen mit 61 zu 33 Stimmen ab.

Publiziert: 10:32 Uhr