Am Mittwoch lädt der Bundesrat zu einer geheimen Klausur zum Zoll-Deal mit den USA ein – Experten von SwissRe und Uni Luzern sind mit dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesrat diskutiert am 13. Mai über den Zolldeal mit den USA

Martin Schlegel fehlt trotz Trumps Vorwurf der Währungsmanipulation durch die SNB

Experten warnen: Zölle und Protektionismus gefährden Wirtschaft, besonders für die Schweiz

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Donald Trump (79) schiesst scharf – und der Bundesrat geht in Deckung. Aber nicht nur: Diesen Mittwoch trifft sich die Landesregierung zu einer geheimen Klausur. Es geht um den geplanten Zolldeal mit den USA und um die Frage, wie man einen Präsidenten bändigt, der die Schweiz vor aller Welt als Profiteur und «Elite-Land» beschimpft.

Um für weitere Kontroversen gewappnet zu sein, holt sich der Bundesrat Hilfe von aussen: Nach Informationen von Blick werden der Luzerner Volkswirtschaftsprofessor Manuel Oechslin (52) und Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Jean Haegeli hinter geschlossenen Türen erklären, welche Taktik ökonomisch von Vorteil ist.

Martin Schlegel fehlt

Pikant: Ursprünglich sollte auch Martin Schlegel (49) an der Klausur teilnehmen – aber ausgerechnet der SNB-Direktor, dem Trump öffentlich Währungsmanipulation unterstellt hat, ist nicht dabei. Weshalb, will die Nationalbank nicht sagen.

Manuel Oechslin warnt schon länger davor, dass die neue Weltlage mit Zöllen, Blockbildung und höheren Rüstungsausgaben viele Nationen ärmer machen wird – besonders exportabhängige Kleinstaaten wie die Schweiz. Jérôme Jean Haegeli wiederum argumentiert beharrlich, Protektionismus und Handelskonflikte seien ein zentrales Risiko für Wachstum und Investitionen – damit auch eine Gefahr für die Schweiz.

Wie viel Demut, wie viel Härte – und wie viel Risikobereitschaft kann sich die Schweiz im Poker mit Trump leisten? Am Mittwoch weiss der Bundesrat hoffentlich mehr.