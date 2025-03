Washington-Reise: Diesen Sonntag fliegt Seco-Staatssekretärin Helene Budliger Artieda (60) nach Washington, um am Montag und Dienstag Vertreter der US-Administration zu treffen. Am Dienstagabend geht es zurück in die Schweiz. Hauptziel der Reise ist es, einen ersten Kontakt mit der US-Administration zu knüpfen und mehr über Trumps Zoll-Zickzackkurs zu verstehen. Nicht nur die Schweizer Pharmabranche könnte von Strafzöllen betroffen sein, sondern auch Schweizer Käse. Trump hat angekündigt, vom 2. April an Zölle auf alle Agrarimporte zu erheben. Ob es dazu auch wirklich kommt, ist völlig unklar. In seinem Buch «The Art of the Deal» schreibt Trump, gute Verhandler müssen unberechenbar sein – von daher gehört es zu seiner Strategie, viel anzukündigen, was am Ende ganz anders herauskommt. Auch der Schweizer Umgang mit Sanktionen dürfte die Trump-Administration interessieren.