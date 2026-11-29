Am Sonntag ist die Initiative der Mitte zur Abschaffung der Heiratsstrafe deutlich gescheitert. Parteipräsident Philipp Matthias Bregy (48) findet klare Worte zur Niederlage. Und stichelt gegen die FDP.

Darum gehts Die Mitte-Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe scheiterte klar mit 41,1 Prozent Ja-Stimmen

Jetzt wird die Individualbesteuerung umgesetzt. Mitte-Präsident Bregy fürchtet Abstriche für Ehepaare

Die Mitte will mit einer neuen Initiative die Plafonierung der AHV-Ehepaarrenten aufheben

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Eine Zustimmung von knapp über 40 Prozent konnten Sie mit Ihrer Fairness-Initiative einfahren. Tut dieses Resultat weh, oder haben Sie das erwartet?

Philipp Matthias Bregy: Eine Niederlage ist eine Niederlage, da gibt es nichts schönzureden. Wir bedauern das Resultat vor allem, weil vielen Ehepaaren in den Kantonen nun höhere Steuern drohen, und das wollten wir verhindern.

Die Gegnerschaft hat im Abstimmungskampf laut vor einem «Steuerwirrwarr» gewarnt, sollte die Mitte-Initiative angenommen werden. Konnte man dieser Befürchtung zu wenig entgegensetzen?

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat diesen Begriff lanciert. Es war nicht einfach, dagegen anzukämpfen. Es ist ein Fakt, dass es das Steuerwirrwarr nicht gegeben hätte. Das Gesetz der Steuerharmonisierung zeigt klar, dass man die Steuern auf allen Ebenen hätte harmonisieren müssen. Es ist uns nicht gelungen, dies den Leuten genügend zu vermitteln.

Jetzt wird die Individualbesteuerung umgesetzt: Was bedeutet das?

In allen 26 Kantonen müssen die Steuergesetzgebungen geändert werden. Dafür gibt es eigentlich zwei Szenarien. Entweder tut man dies auf Bundesebene. Damit drohen einer stattlichen Anzahl Ehepaaren höhere Steuern. Oder man setzt die Initiative für Ehepaare kostenneutral um. Dann gäbe es jedoch grosse Lücken in den Finanzhaushalten. Beides wird für die Kantone eine grosse Herausforderung.

Die Heiratsstrafe ist ein Kernthema der Mitte. Muss sich die Partei jetzt neue Themen suchen?

Wir werden weiterhin darauf achten, dass man die Familien steuerlich nicht stärker belastet. Es gibt aber weitere Themen, die für die Familien von grosser Bedeutung sind, etwa wenn es um die Krankenkassenprämien geht. Die Mitte, ist jene Partei, die von Beginn weg am konsequentesten gegen diese Belastung gekämpft hat. Und auch bei der AHV gilt es, eine gute Lösung zu finden.

Gerade hinsichtlich der AHV hat die Mitte eine weitere Initiative parat. Diese will die Plafonierung der Ehepaar-Renten aufheben. Was bedeutet der heutige Abstimmungssonntag für diese Vorlage?

Gerade nach dem heutigen Entscheid, der klar sagt, dass Ehepaare individuell besteuert werden sollen, wäre es nur sachgerecht, wenn auch Ehepaare je eine volle AHV-Rente erhalten würden. Das wäre nichts als konsequent und passt damit zum heutigen Abstimmungsergebnis.