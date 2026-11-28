Höhere Motorfahrzeugsteuern oder tiefere Einkommensteuern. Eine neue Kantonsregierung oder mehr Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Landauf, landab stimmen die Schweizerinnen und Schweizer heute ab. Ein Überblick.

Darüber wird heute in den Kantonen entschieden

Darüber wird heute in den Kantonen entschieden

Darum gehts In zahlreichen Kantonen finden am Sonntag Abstimmungen statt

Uri entscheidet über höhere Motorfahrzeugsteuern, Luzern könnte digitaler werden

Freiburg und Thun wählen neue Exekutiven

Was wird wo entschieden? Blick berichtet live über die Resultate. Hier schon einmal die Vorschau auf die kantonalen und die wichtigsten regionalen Vorlagen, über die an der Urne entschieden wird.

Freiburg: Regierung wird gewählt

Freiburg entscheidet, wer künftig im Staatsrat sitzt. Im ersten Wahlgang am 8. November haben Romain Collaud (42, FDP), Didier Castella (56, FDP) und Marie-France Roth Pasquier (58, Mitte) die Wahl bereits geschafft. Um die verbleibenden vier Sitze kämpfen am Sonntag sechs Kandidierende. Dazu gehören die beiden Bürgerlichen Markus Julmy (55, Mitte) und Philippe Demierre (58, SVP, bisher), die im ersten Wahlgang von den verbleibenden Kandidierenden die besten Resultate geholt hatten. Sie wollen die bürgerliche Mehrheit von fünf Sitzen verteidigen.

Für das linke Bündnis kämpfen Lise-Marie Graden (52, SP), Stephanie Tschopp (52, SP) und Sylvie Bonvin-Sansonnens (55, Grüne) um einen Sitz. Auch Leonardo Gomez Mariaca (28) von der GLP möchte den Einzug in den Staatsrat schaffen.

Auch drei Oberamtsvorsteher müssen noch gewählt werden. Dabei kämpft der «Chuck Norris der Schweiz» um einen Sitz.

Uri: Steigen die Steuern für Autos um 10 Prozent?

Der Kanton Uri stimmt am Sonntag über höhere Strassenverkehrssteuern ab. Diese sollen um 10 Prozent steigen. Einerseits will der Kanton mehr Geld für die Staatskasse. Andererseits wird argumentiert, dass diese erste Anhebung seit 1998 deutlich unter der Teuerung von 17,8 Prozent liegt. FDP und SVP kämpfen gegen die Erhöhung. Uri bemisst die Steuern nach dem Fahrzeuggewicht.

Wallis: Mindestlohn und Flugplatz-Betrieb

Die Walliserinnen und Walliser entscheiden, ob in ihrem Kanton ein Mindestlohn von 22 Franken (18 in der Landwirtschaft) eingeführt wird. Der Walliser Staatsrat und das Parlament sind gegen die von links eingereichte Initiative. Sie warnen vor Nachteilen, etwa für den Detailhandel in den Seitentälern.

Ebenso entscheidet das Wallis über eine Beteiligung des Kantons am Flughafen Sitten. Damit könnte dieser ab 2031 weiterhin unter der Kontrolle der öffentlichen Hand betrieben werden. Ohne die stärkere Beteiligung des Kantons könnte der Bund den Betrieb des Flughafens an Dritte vergeben. Heute ist Sitten für den Betrieb verantwortlich, der Kanton Wallis leistet einen finanziellen Beitrag.

Aargau: Sinken die Steuern?

Sinken die Steuern? Das entscheiden die Aargauerinnen und Aargauer am Sonntag. Die Steuervorlage soll verheiratete Paare und Alleinerziehende mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Aber auch Personen mit höherem steuerbarem Einkommen (ab 55’000 Franken bei Alleinstehenden, ab 110’000 Franken bei Paaren) sollen profitieren.

«Die Steuerbelastung auf höheren Einkommen wird im interkantonalen Vergleich ähnlich positioniert wie diejenige auf mittlere und tiefere Einkommen», heisst es in der Abstimmungsbroschüre. Den Kanton würde das 41 Millionen Franken pro Jahr kosten, die Gemeinden 37 Millionen. Gegenfinanziert werden soll dies durch die steuerliche Neubewertung der Liegenschaften, die dem Kanton Zusatzeinnahmen beschert.

Eine zweite Abstimmung betrifft die Notstandsrechte. In Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie soll das Kantonsparlament mehr Mitsprache erhalten.

Baselland: Günstiger ÖV, weniger Lohn für Staatsangestellte?

Das U-Abo, ein Jahresabonnement des regionalen ÖV, soll für Kinder und Jugendliche günstiger werden. Das fordert eine Initiative. Statt 542 Franken soll das Abo künftig wie in Basel-Stadt für alle unter 25 Jahren 365 Franken pro Jahr kosten. Den Kanton würde dies bis zu 3 Millionen Franken jährlich kosten. Gleichzeitig dürfte es rund 4500 zusätzliche Abonnenten geben.

In Baselland findet auch eine Abstimmung über die Initiative «Fairer Arbeitsmarkt: KMU-Arbeitsbedingungen als Richtschnur für die öffentliche Verwaltung» statt. Sie verlangt, dass sich die Anstellungsbedingungen des kantonalen Personals an den Arbeitsbedingungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) orientieren. Aus Sicht der Initianten sind die Arbeitsbedingungen beim Staat heute zu attraktiv. Damit würden der Wirtschaft Fachleute abgeworben.

Graubünden: Gibt es mehr günstige Wohnungen?

In zwei lokalen Abstimmungen geht es um den Wohnraum. In Chur steht eine Initiative der Linken zur Abstimmung. Sie will, dass künftig ein Drittel der in der Stadt neu gebauten Wohnfläche zur Kostenmiete, also quasi zum Selbstkostenpreis, vermietet wird. Ein Gegenvorschlag geht deutlich weniger weit. Er fordert, dass ein Drittel der neuen städtischen Wohnungen preisgünstig vermietet wird.

Davos GR entscheidet über eine Einschränkung neuer Zweitwohnungen. Es soll schwieriger werden, bisherigen Wohnraum in Ferienwohnungen umzuwandeln. Damit soll der Wohnungsknappheit für Einheimische entgegengewirkt werden.

Neue Stadtregierung, mehr Alterswohnungen, Autobahnüberdeckung

Daneben finden weitere kommunale und kantonale Urnengänge statt.