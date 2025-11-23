Bei seinem Abschied aus dem Bundesrat verteilte der Sozialdemokrat grosszügige Abschiedsgeschenke

1/8 Alain Berset war von 2012 bis 2023 Bundesrat. Foto: Keystone

Darum gehts Bundesrat Bersets Team erhielt über 750'000 Franken Abgangsentschädigungen

Ehemalige Mitarbeiter gründeten Beratungsagenturen oder wechselten zu einflussreichen Organisationen

Lukas Gresch bekam mit 366'665 Franken die höchste Entschädigung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Wenn ein Bundesrat abtritt, stehen seine engsten Mitarbeiter vor der Frage: gehen oder bleiben? Manche wollen sich ohnehin beruflich verändern, andere kommen mit der neuen Chefin oder dem neuen Chef nicht klar. Entscheiden sie sich für den Absprung, dürfen sie sich auf einen «goldenen Handschlag» freuen: Die Entschädigungen sind eine zusätzliche Motivation, die Bundesverwaltung zu verlassen.

Bundesrat Alain Berset (53) hat Ende 2023 als Bundesrat aufgehört, später wurde er zum Generalsekretär des Europarats in Strassburg (F) gewählt. Sein engster Mitarbeiterstab in Bern kassierte insgesamt mehr als 750’000 Franken, wie Recherchen von Blick, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz, zeigen. Wer erhielt wie viel?