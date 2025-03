Remo Lütolf (68): Der VR-Präsident der alten Ruag-Gruppe trägt die Hauptverantwortung dafür, dass der Korruptionsskandal nie aufgearbeitet wurde. Dennoch durfte er weiter für die Ruag tätig sein. Aktuell amtet er als VR-Präsident der im Finanzministerium von Karin Keller-Sutter (61) angesiedelten Ruag International. Für sein 35-Prozent-Pensum erhält Lütolf jährlich knapp 190’000 Franken. Im Lauf der Woche aber wurde der Druck zu gross: Am Freitag gab die Ruag International bekannt, dass Lütolf nicht mehr zur Wiederwahl antrete – aus Altersgründen, wie es offiziell heisst. Wahrscheinlicher ist, dass der Topmanager mit seiner Demission politischen Goodwill schaffen will: In der Frühjahrssession diskutiert das Parlament über die Zukunft der Raumfahrtsparte Beyond Gravity. Der Bundesrat möchte den Unternehmensteil verkaufen, Teile des Parlaments sind dagegen.