Der Gemeindepräsident von Wattwil SG erwähnt an einer Veranstaltung, dass eine siebenköpfige Flüchtlingsfamilie die Gemeinde 400'000 Franken pro Jahr kostet. Jetzt steht er am Pranger: Die SP Toggenburg und ein Anwalt werfen ihm die Verletzung des Amtsgeheimnisses vor.

Gemeindepräsident macht brisante Zahlen öffentlich – und steht jetzt in der Kritik

Gemeindepräsident macht brisante Zahlen öffentlich – und steht jetzt in der Kritik

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wattwiler Gemeindepräsident nutzt reale Flüchtlingsfamilie, um hohe Sozialkosten zu erklären

Kritik: Familie leicht identifizierbar, mögliche Verletzung des Amtsgeheimnisses

Der Gemeindepräsident wehrt sich gegen die Vorwürfe War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrick Gerber Redaktor Politik

Eine Aussage bringt den Gemeindepräsidenten von Wattwil SG in die Bredouille: 400'000 Franken kostet eine siebenköpfige Flüchtlingsfamilie die Gemeinde pro Jahr. Bereits die Fremdplatzierung eines Kindes schlägt mit 250'000 Franken zu Buche.

Das sagte Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner (Mitte) kürzlich an einem öffentlichen Informationsanlass, der vor der Gemeindeversammlung stattfand. Gunzenreiner wollte damit an einem konkreten Beispiel die hohen Sozialkosten erklären.

Familie identifizierbar?

Doch jetzt hat Gunzenreiner Probleme, denn die Aussage sorgt für gehörigen Wirbel im Toggenburg. Die lokale SP kritisierte das Vorgehen Gunzenreiners scharf, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet. Anhand der Informationen, die der Gemeindepräsident über die Familie preisgegeben habe, könne man leicht feststellen, um wen es sich handle. «Die Sozialkosten sind hoch, das ist klar, aber hier geht es um den Schutz eines Kindes», sagt SP-Vorstandsmitglied Pamela Städler gegenüber der Zeitung.

Auf den Präsentationsfolien habe man Angaben darüber gefunden, wie viele Kinder die Familie habe oder wie alt sie seien. Zudem sei ersichtlich gewesen, aus welchem Land die Familie geflüchtet sei und zu welchem Zeitpunkt. Gerade in ländlichen Gemeinden – Wattwil hat rund 9000 Einwohner – sei bei solchen Themen mit Bedacht vorzugehen.

Sachlage «exemplarisch» dargelegt

Mit Andreas Thürlimann kritisiert nun auch ein Rechtsanwalt das Vorgehen des Gemeindepräsidenten. «Mit seinem Vorgehen ging der Wattwiler Gemeindepräsident sicherlich an eine rechtliche Grenze, womöglich hat er sie sogar überschritten, sofern die Familie identifizierbar ist», erklärt er im «Tagblatt».

Gemeindepräsident Gunzenreiner wehrt sich gegen die Vorwürfe. «Die Nennung der Informationen erfolgte beispielhaft und nicht personenbezogen und detailliert», erklärte er im «Tagblatt». Die Sachlage sei «summarisch und exemplarisch dargelegt» worden.