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Wäre er eine Frau, gäbe es einen Shitstorm
Murat Yakin wird gefeiert wie ein König und gilt als neues Sexsymbol

Im Podcast «RoyalTea» blickt Host Flavia Schlittler mit «intim&laut»-Kollegin Sandra Casalini auf sexualisierte Rollen bei den Royals, Könige an der WM und als Krönung der royalen Männlichkeit besprechen wir Murat Yakin als neues Sexsymbol.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Sandra Casalini und Flavia Schlittler
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