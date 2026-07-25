Murat Yakin wird gefeiert wie ein König und gilt als neues Sexsymbol
Im Podcast «RoyalTea» blickt Host Flavia Schlittler mit «intim&laut»-Kollegin Sandra Casalini auf sexualisierte Rollen bei den Royals, Könige an der WM und als Krönung der royalen Männlichkeit besprechen wir Murat Yakin als neues Sexsymbol.
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