Nach vier Jahren sieht der Briten-König Charles III. Harrys Familie erstmals wieder
Prinz Harry, halt die Klappe!
Endlich findet das Wiedersehen zwischen König Charles III. und seinem abtrünnigen Sohn Prinz Harry statt. Im Podcast «RoyalTea» blickt Host Flavia Schlittler mit «intim&laut»-Kollegin Sandra Casalini auf sexualisierte Rollen bei den Royals.
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