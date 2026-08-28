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Podcast-Duo verrät
Bei dieser Stellung kommen Frauen am besten zum Orgasmus

In der aktuellen Folge des Podcasts «intim&laut» räumen Gesellschafts-Redaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger mit Mythen auf und sagen: Es ist für Frauen nicht schwieriger, zum Orgasmus zu kommen, als für Männer.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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