Damien Brunner im Podcast «Ich hatte die Wahl: Champagnerdusche oder Schlägerei»

Der Hockey-Artist Damien Brunner ist eben zurückgetreten. Im Podcast verrät er, wie es ihm dabei zumute war. Und er verrät, was ihm in der NHL widerfahren ist und was er an Antti Törmänen so besonders schätzte.

Publiziert: vor 58 Minuten