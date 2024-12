1/5 Seit 2021 verheiratet, nun gibts Nachwuchs: Damien und Nina Brunner. Foto: Instagam

Das Sportlerpaar Damien (38) und Nina Brunner (29) startet mit Baby-News ins neue Jahr. Wie der Eishockey-Profi und die Beachvolleyballerin auf Instagram verraten, erwarten sie in einigen Monaten eine erste Tochter.

«Baby Brunner ist auf dem Weg», schreibt Nina Brunner am Dienstagabend auf ihrem Profil. Und weiter: «Wir können es kaum erwarten, sie Anfang Sommer kennenzulernen.» Dazu gibts diverse Glückwünsche von Sportprominenz wie der ehemaligen Eiskunstläuferin Sarah van Berkel (40), Damien Brunners Ex-Trainer Antti Törmänen (54) oder der derzeit ebenfalls schwangeren Beachvolleyballerin Joana Mäder (33).

Während Damien Brunner in dieser Saison aufgrund von Verletzungen erst auf sechs Einsätze für den EHC Biel kommt, hatte Nina Brunner nach dem Gewinn der Bronze-Medaille an den Olympischen Spielen in Paris 2024 angekündigt, die Profi-Karriere bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Sie wolle sich «dem Wunsch einer eigenen Familie widmen», erklärte Nina Brunner im Herbst. Dieser Wunsch wird nun also schon bald Wirklichkeit.

Nina und Damien Brunner sind seit 2013 ein Paar. 2021 liessen die beiden dann die gemeinsame Hochzeit folgen.