Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Weihnachten steht vor der Tür. Und zu den Festtagen gehören neben Guetzli, Geschenke und Baum natürlich auch Filme. Hier kommen die besten und kitschigsten Weihnachtsfilme, die Streaming-Gigant Netflix zu bieten hat.

1 «The Christmas Chronicles»

Die Komödie handelt von den Geschwistern Kate und Teddy, die den Weihnachtsmann an Heiligabend erwischen und sich auf seinem Schlitten verstecken. Der von Kurt Russell gespielte Santa entdeckt die Kinder erst während der Fahrt und verliert die Kontrolle über seinen Schlitten. Die Kinder müssen jetzt gemeinsam mit dem Weihnachtsmann die verlorenen Geschenke wiederfinden und so das Weihnachtsfest retten. Dabei entdecken sie eine Welt, die sich so niemals hätten erträumen können.

Und wem die liebevolle Komödie gut gefällt: Der 2020 erschienene zweite Teil ist ebenfalls auf Netflix zu sehen.

2 «Holidate»

Natürlich darf auch eine klassische Weihnachtsromanze auf dieser Liste nicht fehlen. Emma Roberts und Luka Bracey spielen zwei Singles, die die Festtage hassen und das Single-Dasein satt sind. An einem besonders unangenehmen Weihnachtsfest lernen sie sich dann kennen und beschliessen, sich das ganze Jahr über ohne Gefühle für Dates zur Verfügung zu stehen. Während es zu Beginn gut funktioniert, wird es komplizierter, als sich das Herz einschaltet.

3 «Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers»

Vier Generationen der Familie Cooper kommen zusammen, um wie jedes Jahr Weihnachten zu feiern. Doch dieses Jahr ging es bei den Coopers drunter und drüber: Sohn Hank wurde frisch gekündigt, Tante Emma bei einem Diebstahl ertappt und Tochter Eleanor gibt einen fremden Mann als ihren Partner aus. Zu allem Übel wollen sich auch noch die Gastgeber Sam und Charlotte nach 40 Jahren Ehe trennen. Besonders speziell an der Komödie: Erzählt wird aus der Perspektive von Familienhund Rag.

4 «Hot Frosty»

Der Weihnachtshit des Jahres? In der ersten Woche nach Erscheinung wurde «Hot Frosty» bereits 28,2 Millionen Mal geschaut. In der Rom-Com geht es um die Witwe Kathy, die bei einem Schneeskulpturen-Wettbewerb einen Schneemann zum Leben erweckt. Sie gibt ihm den Namen Jack, nimmt ihn mit nach Hause und freundet sich mit ihm an. Doch obwohl es nicht mehr zu sehen ist, bleibt Jack immer noch ein Schneemann, und Wärme ist äusserst gefährlich für ihn.

5 «Charlie und die Schokoladenfabrik»

Zum Schluss ein Klassiker. Der aus armen Verhältnissen stammende Charlie gewinnt eine von fünf begehrten und streng limitierten Tickets für eine Führung durch die geheime Schokoladenfabrik des exzentrischen Willy Wonka. Gemeinsam mit vier – jedes auf seine eigene Art speziell – anderen Kindern begibt er sich auf die Tour durch das Schokoladenparadies und erlebt überraschende Abenteuer. Ein lustiger Film mit emotionaler Botschaft.

