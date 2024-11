1/5 Swiss-Flugzeuge warten am Flughafen Zürich auf den Start. Viele Swiss-Mitarbeitende warten auf Bescheid, ob sie an der Weihnachtsfeier teilnehmen dürfen. Foto: keystone-sda.ch

Swiss-Angestellte gehen wegen der Weihnachtsfeier in die Luft! Die Airline hat offenbar ihre eigene interne Weihnachtsfeier überbucht. Wer sich nicht sofort angemeldet hat, erhält aktuell eine Antwort-E-Mail mit dem Hinweis, dass man auf eine Warteliste gesetzt wird. Grund: Die Kapazität der Location reiche nicht für alle Mitarbeitenden.

«Mir ist die Freude an der Feier vergangen», sagt Fritz E. (36)*, der bei Swiss arbeitet. Er könnte an der Feier, die Anfang Dezember in der Event-Location Stage One in Zürich Oerlikon steigt, teilnehmen – im Gegensatz zu zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Diesen liege die Warteliste «schwer im Magen», sagt E.: «Das fühlt sich wie ein Schlag ins Gesicht an nach all der harten Arbeit, die sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Mitarbeitende leisten.»

Swiss spricht von «logistischer Herausforderung»

Von Blick auf die Weihnachtsfeier angesprochen, bestätigt Swiss, dass «für diesen, sowie für bestimmte weitere Anlässe eine Warteliste zum Einsatz kommt». Swiss organisiere jedes Jahr zwei Unternehmensfeiern, je eine im Sommer und im Winter. Dabei wird mit Erfahrungswerten aus vergangenen Jahren geplant. Man versuche, das Datum und die Anreisemöglichkeiten so festzulegen, dass möglichst alle Kolleginnen und Kollegen teilnehmen können. «Das ist logistisch eine Herausforderung», so Swiss. Zumal theoretisch alle Swiss-Mitarbeitenden weltweit teilnehmen dürfen.

Nicht preisgeben will Swiss, mit wie vielen Mitarbeitenden konkret geplant wurde. Das Stage One im ehemaligen ABB-Areal verfügt feuerpolizeilich bewilligt über eine Kapazität von 300 bis 2200 Plätzen – je nachdem, ob man diniert oder nur stehend feiert. Wie auch immer: Der Platz reicht offenbar nicht aus für die Nachfrage.

Die «überbuchten» Mitarbeitenden müssen nun auf die nächste Gelegenheit, also das Mitarbeiterfest im Sommer, warten. Ohne Gewähr auf einen sicheren Platz.

Bei der im Herbst lancierten Werbekampagne «Swiss All the Way» präsentiert sich die Airline als Gastgeberin, die jedem Reisenden höchste Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft entgegenbringt. Merke: Auch die eigenen Mitarbeitenden wünschen sich das.

* Name geändert