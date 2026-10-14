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Olma-Zeit bei Zappalot
«Letztes Jahr haben wir hier 53 Weinflaschen gesoffen»

Am Montag haben die Spieler vom FC Winkeln frei – und lassen bei der Olma die Sau raus. Zappalot hat die Highlights.
Publiziert: vor 1 Minute
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