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Zappalot
Zappalot: Winkeln-Spieler saufen Wein bei der Olma
Olma-Zeit bei Zappalot
«Letztes Jahr haben wir hier 53 Weinflaschen gesoffen»
Am Montag haben die Spieler vom FC Winkeln frei – und lassen bei der Olma die Sau raus. Zappalot hat die Highlights.
Publiziert: vor 1 Minute
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