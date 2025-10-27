DE
FR
Abonnieren

Zappalot tanzt mit
Waren die noch nie an einer Fasnacht auf dem Land?

Auch in Zürich wird Halloween gefeiert. Telezüri hat sich unters Partyvolk gemischt – und Zappalot ist hellauf begeistert.
Publiziert: 17:03 Uhr
Teilen
Kommentieren
Zappalot
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen