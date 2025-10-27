DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: Waren die noch nie an einer Fasnacht auf dem Land?
Zappalot tanzt mit
Waren die noch nie an einer Fasnacht auf dem Land?
Auch in Zürich wird Halloween gefeiert. Telezüri hat sich unters Partyvolk gemischt – und Zappalot ist hellauf begeistert.
Publiziert: 17:03 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Zappalot
1:43
Zappalot ist schockiert
So tricksen die Wägeli-Entführer Coop aus
1:45
Zappalot schunkelt mit
Setzt hier Harald Glööckler zum Balztanz an?
1:32
Zappalot ist eingeschüchtert
Dem Glööckler reichts jetzt endgültig
1:38
Zappalot staunt nur noch
Ist das euer Ernst?
2:14
Zappalot stellts die Haare auf
Diese Show sollte sich niemand ansehen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen