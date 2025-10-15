DE
Zappalot ist eingeschüchtert
Dem Glööckler reichts jetzt endgültig

Bei den Prominenten im Big-Brother-Haus geht es wieder wild zu und her. Insbesondere am Morgen ist die Stimmung aufgeheizt. Mittendrin: Ein kratzbürstiger Harald Glööckler.
Publiziert: 17:14 Uhr
