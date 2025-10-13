DE
Zappalot guckt «Bauer, ledig, sucht...»: Ist das euer Ernst?
Zappalot staunt nur noch
Ist das euer Ernst?
Zappalot hat sich auch diese Woche schlau darüber gemacht, was bei den Bauern auf 3+ alles so passiert ist. Die besten Momente seht ihr im Video.
Publiziert: vor 13 Minuten
Zappalot
2:14
Zappalot stellts die Haare auf
Diese Show sollte sich niemand ansehen
1:45
Zappalot ist verwundert
Hofdame Brigitte hat spezielle Fantasien
1:50
Zappalot ist ratlos
Warum zieht dieser Move wohl bei den Frauen nicht?
2:09
Zappalot ist gespannt
Ist Geografie der härteste Gegner von Mario Basler?
1:54
«Love Island» bei Zappalot
Diese Antwort hätte er wissen müssen
