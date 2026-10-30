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Zappalot
Zappalot: Jugendsprache bei den SRF Sendungen
Zappalot versteht nur Bahnhof
SRF-Moderator entgeistert mit Jugendsprache
Um beim jüngeren Zielpublikum anzukommen, ziehen die SRF-Moderatoren alle Register. Der letzte Schrei ist im Moment die Jugendsprache, aber Zappalot versteht nur Bahnhof.
Publiziert: vor 1 Minute
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