DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: Schweizer Fans träumen vom WM-Titel
Zappalot ist euphorisiert
Schweizer Fans träumen vom WM-Titel
Die Schweiz ist im kollektiven WM-Wahn. Für viele Fans ist klar: Wir werden Weltmeister. Zappalot hat sich von der Euphorie anstecken lassen.
Publiziert: 17:02 Uhr
Teilen
Kommentieren
Zappalot
1:56
Zappalot ist euphorisiert
Nati-Fans träumen vom WM-Titel
1:39
Zappalot kommt ins Schwitzen
Diese Hitze-Tipps lassen unseren Puls steigen
1:44
Zappalot ist dankbar
Sie gibt den ultimativen Albani-Tipp
1:50
Zappalot fiebert mit
Hoffentlich sieht sein Chef dieses Video nicht
2:41
Zappalot ist besorgt
Im Thurgauer Dorf stinkts zum Himmel
1:52
Zappalot schaut SRF-Datingshow
Diesen Spruch hat er beim ersten Date nicht erwartet
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen