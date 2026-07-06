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Zappalot ist euphorisiert
Schweizer Fans träumen vom WM-Titel

Die Schweiz ist im kollektiven WM-Wahn. Für viele Fans ist klar: Wir werden Weltmeister. Zappalot hat sich von der Euphorie anstecken lassen.
Publiziert: 17:02 Uhr
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