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Fragezeichen bei Zappalot
Jugendwörter bringen Ältere an ihre Grenzen

Ragebait. Das ist nicht etwa ein neuer Actionthriller aus Hollywood, sondern das Jugendwort 2026. Was es bedeutet? Zappalot hat sich auf die Suche nach Erklärungen gemacht.
Publiziert: vor 1 Minute
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