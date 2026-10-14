Sie dachte, nach dem «Promi Big Brother»-Rauswurf sei der ganze Stress vorbei. Doch dann warteten Mike und Leyla Heiter im Studio auf die ausgeschiedene Kim Virginia. Im Netz sind die Reaktionen darauf gespalten.

Darum gehts Kim Virginia gab bei «Promi Big Brother» keine klare Antwort

Polizei und Ex-Vertraute schürten Zweifel an ihrer Version

Leyla Heiters Angriff im Studio spaltete die Fans

Michel Imhof Teamlead People

War Kim Virginia (31) schwanger oder nicht? Keine Frage beschäftigte die «Promi Big Brother»-Zuschauer mehr. Eine Antwort gab es bis zum Schluss nicht. Das sorgte nach Virginias Show-Aus am Dienstag für heftige Reaktionen – besonders bei den Studiogästen Mike (31) und Leyla Heiter (30).

Anfang 2025 machten Kim Virginia und Ehemann Nikola Grey bekannt, dass sie ein Kind erwarten. Doch Reality-Fans zweifelten immer wieder an den geteilten Inhalten. Im Juni 2025 erklärte Grey, das Kind sei «still» zur Welt gekommen, sie bestätigte später den Verlust. Eine Person habe ihr in Deutschland in den Bauch getreten, daraufhin sei es zur Fehlgeburt gekommen. Allerdings verzeichnete die Polizei gemäss «Welt» bis heute keinen entsprechenden Vorfall, auch gibt es keine Hinweise auf eine Verhandlung oder Anklage. Das macht viele stutzig.

Leyla Heiter liest Kim Virginia die Leviten

Auch die Mitbewohner im TV-Container bohrten immer wieder nach – ohne Erfolg. Auf die direkte Frage nach der Schwangerschaft blockte Virginia ab: «Da sag ich immer: Haste recht.» Ihre ehemalige Freundin Lisha Savage (40) behauptete als Gast bei «Promi Big Brother – Die Late Night Show», Grey habe ihr am Telefon bestätigt, Virginia sei nie schwanger gewesen. Ihr ehemaliger Manager sprach wenige Tage zuvor von einer Abtreibung. Er selbst verkaufte online ein Video, in dem er Klartext über Virginia spricht.

In der «Late Night Show» traf Virginia nun prompt auf Leyla und Mike Heiter. Mit Mike verbindet sie seit dem Dschungelcamp eine bittere Feindschaft. Kaum im Studio angekommen, teilte Leyla aus: «Jeder hat dir Fragen gestellt. Und jedes Mal hast du drumherum geredet. Du hast nie eine klare Antwort gegeben. Wenn du das gemacht hättest, würdest du vielleicht gar nicht hier sitzen», meinte sie zu deren Abwahl. Virginias Ausrede, es handle sich um ein «sensibles und intimes Thema», liess Leyla nicht gelten: «Denn du warst diejenige, die das Thema in die Öffentlichkeit getragen hat. Für Klicks, für Aufmerksamkeit.»

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Die Situation wurde derart hitzig, dass Moderator Jochen Bendel (58) eingreifen musste. Er erinnerte daran, dass «Promi Big Brother» kein deutsches Gericht sei. Es brauche keine Beweise, jeder dürfe sagen, was er wolle.

Die schonungslose Konfrontation spaltet die Fans: Während die einen Leylas Klartext feiern, empfinden andere den Angriff nach Virginias nervenaufreibender TV-Zeit als deplatziert. Und Kim Virginia selbst? Sie drückt nun ihrem Ehemann Nikola Grey die Daumen. Im Gegensatz zu ihr kämpft er noch immer um den Titel der aktuellen Staffel.