1/5 Vor allem bei der Jury dürfte Zoë Mës Beitrag Punkte holen. Foto: SRF/Maurice Haas

Michel Imhof Teamlead People

Auf was für eine schöne Reise uns Zoë Më mit ihrem ESC-Beitrag «Voyage» mitnimmt! Der diesjährige Schweizer ESC-Song fällt zwar nicht so auf wie Nemos (25) Siegertitel «The Code» aus dem Vorjahr, er lädt vielmehr zum Träumen ein. Mit der richtigen emotionalen Inszenierung auf der Basler Bühne kann er einen ganz grossen magischen Moment kreieren.

Klar: Die Titelverteidigung scheint mit diesem Titel ein schweres Unterfangen. Diese wäre aber ohnehin eine Sensation. Nur Irland, Spanien, Luxemburg und Israel konnten bisher den ESC in Folge für sich entscheiden, Irland sogar drei Mal nacheinander.

Zoës Song punktet wohl eher bei der Jury

Mit dem Titel von Zoë Më müssen wir uns nicht verstecken. Schon gar nicht im diesjährigen ESC-Jahrgang, in dem vor allem auf laute und lustige Töne gesetzt wird. Die Finnin Erika Vikman (32) singt «Ich komme» und der Este Tommy Cash (33) von seinem «Espresso Macchiato». Wir setzen hier einen Gegenpol, einen ähnlichen Beitrag sucht man im diesjährigen Wettbewerb bisher vergebens.

2:08 Zoë Më im Blick-Interview: «Ich will die Leute einfach berühren»

Sofern Zoë Mës Stimme mitmacht und die Emotionen rüberkommen, sollte es also auch Punkte geben. Vor allem bei der Jury, hoffentlich auch beim Publikum.

Der ESC ist bereits jetzt unser Fest – wir können geniessen

So oder so: Wir müssen den ESC nicht mehr zu einem Schweizer Fest machen, er ist es mit der Austragung in Basel bereits. Wir können also geniessen und zurücklehnen. Und den verträumten Klängen von Zoë Më lauschen. Je höher ihre Platzierung, desto schöner das Zückerli für uns. Bon Voyage, Zoë!