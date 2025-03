Zoë Më wird die Schweiz mit dem Song «Voyage» am ESC in Basel vertreten. Doch kommt ihr Beitrag bei der Blick-Community an? Die ersten Reaktionen zeigen ein gemischtes Bild.

Auf einen Blick Zoë Më präsentiert «Voyage» für ESC Basel, gemischte Reaktionen der Leserschaft

Song vermittelt Botschaft von Menschlichkeit und persönlicher Weiterentwicklung auf Französisch

Heute wurde bekanntgegeben, mit welchem Song Zoë Më (24) die Schweiz am ESC in Basel vertreten wird. Den Titel «Voyage» bringt sie auf die grosse Bühne. Es ist ein verträumtes, auf Französisch gesungenes Lied, das laut der Künstlerin die Botschaft von Menschlichkeit und persönlicher Weiterentwicklung vermitteln soll. Während der Präsentation ihres Songs macht Zoë Më in den Wettquoten einen Sprung von Platz 21 auf Platz 18 – ein Fortschritt, aber immer noch enttäuschend für viele Fans.

Wie kommt der Song bei den Lesern an?

Die ersten Reaktionen aus der Community zeigen ein gemischtes Bild. In einer Blick-Umfrage mit über 2200 Stimmen meinen 14 Prozent, der Song sei «Mega – wir könnten den ESC wieder gewinnen!», während 55 Prozent ihn als «Ganz okay, aber nichts Besonderes» empfinden. 31 Prozent geben an, dass ihnen der Song nicht gefällt.

So findet zum Beispiel Leser Rolf Benedetti: «Naja, nett, aber schon eher langweilig. Es wird wohl einer der letzten Plätze geben.» Ähnlich äussert sich Romeo Costeggioli: «Ein schöner Song, aber für den ESC zu brav. Damit wird sie leider eher im letzten Viertel punkten.»

User Adrian Müller hat ebenfalls gemischte Gefühle: «Netter Soundtrack für einen Film, aber für den ESC zu schwach. Es fehlt der Höhepunkt und andere wirklich emotionale Werte.» Zudem betont er, dass die Schweiz viersprachig ist und auch in einer anderen Sprache als Französisch oder Englisch gesungen werden könnte: «Wie wäre es einmal mit Italienisch, Romanisch oder auch Schweizerdeutsch?», fragt er in die Runde.

«Danke Zoë für mehr Menschlichkeit!»

Neben den kritischen Stimmen gibt es jedoch auch viele Leserinnen und Leser, die den Song überzeugend finden. «Romantisch, verträumt, klassische ESC-Ballade. Schöne Stimme! Es kann sein, dass wieder einmal ein ruhiger Song Chancen nach vorne hat, tippe auf Platz 7», schreibt Leser Marc von Allmen.

Auch Robert Schelbert ist positiv gestimmt: «Ich habe meine Einstellung zum ESC zumindest für dieses Lied geändert. Endlich mal wieder ein Chanson, das seinen Namen verdient.» Und User Stephan Wartenweiler fügt hinzu: «Schöner Song! Danke, Zoë, für mehr Menschlichkeit. Wer immer nur am Meckern ist und alles negativ sieht, sollte mal etwas über die Bücher gehen und seine Lebenseinstellung hinterfragen.»