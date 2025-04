Luca Hänni kehrt zum ESC zurück

Nachdem bereits bekannt wurde, dass Luca Hänni einen Auftritt beim Public Viewing des ESC in der Arena haben wird, verkündete der Sänger nun weitere aufregende Neuigkeiten: Er kehrt auf die grosse ESC-Bühne zurück. Dort wird er als einer der Live Acts einen Auftritt haben. Vielleicht gibt er ja seinen ESC-Song «She got me» zum Besten? Damit holte er 2019 in Tel Aviv immerhin den vierten Platz für die Schweiz.