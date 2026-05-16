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Nächster ESC in Australien?
Delta Goodrem überzeugte im 2. Halbfinale

Nebst Finnland steigt auch Australien als grosser Favorit in den ESC-Final. Hier ein Ausschnitt des Halbfinal-Auftritts von Delta Goodrem.
Publiziert: 09:56 Uhr
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