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ESC Wien: Delta Goodrem überzeugte im 2. Halbfinale
Nächster ESC in Australien?
Delta Goodrem überzeugte im 2. Halbfinale
Nebst Finnland steigt auch Australien als grosser Favorit in den ESC-Final. Hier ein Ausschnitt des Halbfinal-Auftritts von Delta Goodrem.
Publiziert: 09:56 Uhr
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