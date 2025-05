02.05.2025, 20:42 Uhr

Céline Dion lässt Fans ausflippen

Kommt Céline Dion (57) zum ESC oder nicht? Diese Frage haben sich Fans in den letzten Wochen immer häufiger gestellt. Am Freitagabend heizt Dion die Gerüchteküche zusätzlich an. Die Gewinnerin vom ESC 1988 postet auf Instagram mehrere Bilder ihres Auftrittes am Song Contest. Ein Zeichen, dass sie in Basel einen Auftritt haben wird? In den Kommentaren wird fleissig diskutiert.