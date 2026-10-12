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Ariel sucht die grosse Liebe:Das ist der Trailer der neuen Bachelorette-Staffel

Vom Metzger bis zum Jus-Studenten
Diese Männer buhlen um das Herz von Bachelorette Ariel

21 Single-Männer wollen Ariel! Am 26. Oktober 2026 startet die nächste Staffel der Schweizer Bachelorette. Und nun ist klar, wer um das Herz der Baslerin kämpfen wird. Unter den Mitstreitern befindet sich auch ein Kandidat, den Ariel schon besser kennt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Insgesamt 21 Männer kämpfen heuer um die Gunst von Bachelorette Ariel. Diese 14 Herren sind in der ersten Folge zu sehen.
Foto: Filip Stropek
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Michel ImhofTeamlead People

Ende Oktober startet die elfte Staffel von «Die Bachelorette» und damit die Suche nach Ariels (23) nächstem Herzkönig. «Meine Intention ist es wirklich, jemanden ernsthaft kennenzulernen», sagte sie im Februar zu Blick. Jetzt gibt der Sender 3+ die Kandidaten bekannt.

Im Kandidatenfeld befinden sich 21 Männer, die ersten 14 davon sind in der ersten Folge am 26. Oktober zu sehen. Darunter der Basler Promoter Lionel (23). Die erste Begegnung dürfte spannend werden: Ariel und Lionel kennen sich bereits, die beiden verbindet eine intime Vorgeschichte. Deshalb trifft er zuerst auch mit Maske auf die Schweizer Dschungelcamp-Teilnehmerin.

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Ein Kandidat steht auf Männer und Frauen

Auch die Reaktion auf Lagermitarbeiter Dani (32) aus Thun BE dürfte spannend werden. Er ist der älteste Kandidat, teilt gerne verbal aus und steht auf Frauen wie auch auf Männer. Wie geht Ariel damit um?

Mit Daniel (28) und Elias (23) aus Bruck an der Leitha in Österreich buhlen auch zwei Brüder um das Herz von Ariel. Daniel war schon in mehreren Reality-Formaten zu sehen, Elias bislang in einem. Ob es den beiden nur um die Bekanntheit oder tatsächlich um die Gunst von Ariel geht, wird sich zeigen.

Ariel ist Liebe zu Kindern wichtig

Mit dem Metzger Antonio (31) aus Killwangen AG ist auch ein Vater im Cast. Zudem ist mit dem 22-jährigen Lagermitarbeiter Livio aus Fehraltdorf ZH ein Mann dabei, der ähnliche Attribute wie Ariels Ex-Freund Giuliano Hediger mitbringt. Genau wie der Vater ihres Kindes ist er gross, schlank und tätowiert.

Punkten kann ein Kandidat bei Ariel sicher mit der Offenheit für Kinder. In ihrer Gunst stehen Männer, die «echtes Interesse» an ihr haben. «Er muss loyal und reif sein. Und damit klarkommen, dass ich bereits eine Tochter habe. Wenn er Kinder nicht liebt, kommt er nicht infrage», so Ariel im Februar zu Blick. Ariels Tochter Ileyna kam im April 2024 zur Welt.

Wem Ariel ihre Rosen übergibt, zeigt sich ab dem 26. Oktober 2026 um 20.15 Uhr auf dem Sender 3+. Acht Folgen dauert die diesjährige Staffel, in Folge zwei stossen vier, eine Woche später drei weitere Kandidaten dazu. Neu organisiert der Sender auch ein Tippspiel auf seiner Webseite.

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