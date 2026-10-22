Wenn Thomas Anders den «Tokio Hotel»-Frontmann sieht, fühlt er sich offenbar an sich selbst erinnert. Anders sagt, in den 80er-Jahren habe er einen ähnlichen Stil wie Bill Kaulitz gehabt.

Darum gehts Thomas Anders vergleicht sich mit Bill Kaulitz

In den 80ern hatte er einen ähnlichen Look

Damals hätten sich viele darüber aufgeregt

Sophie Ofer Redaktorin People

Deutscher Popstar, lange Mähne, Make-up und ein androgyner Look – den meisten dürfte hier direkt eine Person in den Sinn kommen, nämlich «Tokio Hotel»-Sänger Bill Kaulitz. Der 36-Jährige ist aber nicht der Erste, dem diese Attribute zugeschrieben werden.

Wie Thomas Anders (63) jetzt in der Talksendung «MusikerGrillen» (24. Oktober, 15.00 Uhr auf Welt TV) erklärt, war er vor 50 Jahren für genau denselben androgynen Stil bekannt. Von den einen wurde der «Modern Talking»-Star dafür gefeiert, bei anderen eckte er mit seinem Glamour-Look an.

«Die Nation hat sich darüber aufgeregt»

«Vom Musikalischen her war es nicht rebellisch», erzählt Anders im Interview, wie vorab in einer Pressemitteilung bekanntgegeben wird. «Bei der Optik wurde ein bisschen herumgespielt. So ein bisschen war das Bill Kaulitz der 80er.» Dass Männer sich mit glamourösen Frisuren und Outfits präsentieren, war damals der Zeitgeist in der Popkultur: «Die Nation hat sich darüber aufgeregt: die langen Haare, Lipgloss und so etwas. Das war aber die Zeit, in der sich sehr viele Künstler androgyn gegeben haben. Man hat sich geschminkt. Duran Duran, von Boy George wollen wir gar nicht reden. Die Männer fingen damals an, mit Kajal zu hantieren.»

Anders stört sich daran, dass in Deutschland mit zweierlei Mass gemessen werde: «Alles, was aus dem Ausland kommt, hat bei uns sowieso den Freifahrtschein und ist irgendwie cool. Aber wenn es ein Deutscher macht, dann ist das plötzlich etwas Hochinteressantes.»

Obwohl Anders die langen Locken längst hinter sich gelassen hat, erinnert er sich gern an seinen damaligen Look. Immerhin wäre er «ohne diesen Typen früher» heute nicht derjenige, «der hier steht».