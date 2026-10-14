Bill Kaulitz verstärkt die Security vor seinem Haus in den Hollywood Hills, nachdem Fans dort wiederholt aufgetaucht sind. Der Tokio-Hotel-Sänger weist die Kritik, er habe dies durch öffentliche Einblicke in sein Zuhause provoziert, zurück.

Darum gehts Bill Kaulitz zeigt sein L.A.-Haus in Medien

Fans belagern es; er verstärkt die Security

Kritik weist er zurück

Saskia Schär Redaktorin People

Bill Kaulitz (37) zeigt sein Haus in den Hollywood Hills in Los Angeles nicht nur im Wohnmagazin «AD», sondern auch in der Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz». Dies bleibt für den Tokio-Hotel-Sänger nicht ohne Folgen. Immer wieder würden Fans seine Privatsphäre nicht akzeptieren und sich vor seinem Zuhause einfinden, weswegen er nun seine Security verstärke. Unter den Personen vor seinem Haus seien «wirklich komische Leute», und «manche machen mir auch Angst», erzählte er vergangene Woche im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood».

Seine Aussagen über die Verletzung seiner Privatsphäre stiessen allerdings nicht nur auf Verständnis, wie er nun erfahren musste. «Selber schuld, wenn man sein Haus so öffentlich zeigt», habe es geheissen, berichtet Bill Kaulitz in der jüngsten Podcast-Folge. Einige hätten kommentiert: «Ja, jetzt sind wieder die Fans schuld. Wenn man mit seinem Haus so angibt und das überall zeigt, dann muss man nun mal auch damit umgehen können.» Andere seien dem Sänger zu Hilfe geeilt: «Sag mal, seid ihr total bescheuert oder was? Nur weil der sein Haus zeigt, lädt er euch doch jetzt nicht ein, um den da abzufucken den ganzen Tag.» Genau dasselbe denke er sich auch. «Nur weil ich das jetzt gezeigt habe, ist das doch nicht die Einladung für Leute.»

«Ich hab schon meine Gründe»

Sein Bruder Tom nimmt die ganze Situation aufs Korn und erklärt, sein Haus gehöre nun eben nicht mehr ihm, sondern der Allgemeinheit. «Ich finde, jetzt sollte mindestens dreimal am Tag auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, hier an deinem Pool zu chillen», witzelt er. Auch wenn Tom dies ironisch meine, so gebe es aus Sicht der Fans durchaus solche, die das ernst meinen würden, sagt Bill Kaulitz. «Und dann denk ich mir so, was habt ihr denn jetzt nicht verstanden? Warum krieg ich jetzt auf den Sack dafür, dass Deutsche mich belästigen?»

Diese Erlebnisse bestärken Tom Kaulitz in seiner Entscheidung, sein Familienheim mit Ehefrau Heidi Klum und ihren Kindern privat zu halten. «Ich hab schon meine Gründe, warum bei uns nicht gefilmt wird.»

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Grund für ihre Auswanderung

Dass die Zwillinge auf Grenzüberschreitungen vor der eigenen Haustür empfindlich reagieren, hat einen ernsten Hintergrund. Nach ihrem kometenhaften Aufstieg mit Tokio Hotel im Jahr 2005 wurden Bill und Tom Kaulitz in Deutschland zunehmend von Fans verfolgt. Ihre Wohnorte wurden jahrelang von aggressiven Stalker-Gruppen belagert, die den Musikern auf Schritt und Tritt folgten. Der sprichwörtliche Tiefpunkt folgte 2010, als Stalker in das Haus der Brüder einbrachen, Räume durchsuchten und persönliche Gegenstände sowie Songtexte entwendeten.

Die anhaltende Belagerung und der Einbruch gaben den Anstoss für den Umzug der Brüder nach Los Angeles im Jahr 2010. Dort wollten sie nicht nur an neuer Musik arbeiten, sondern auch wieder mehr Privatsphäre und ein normaleres Alltagsleben geniessen.