Alle zehn Folgen der ersten Staffel wurden am 17. April veröffentlicht

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Ein Mann mit Cowboy-Hut sitzt auf dem Rücken eines Pferdes und überblickt eine weite Schlucht, bevor die beiden über ein offenes Stück Land galoppieren. Das sind die ersten Momente der neuen Netflix-Serie «Ransom Canyon» – und sie transportieren das Publikum direkt in die Welt eines modernen, US-amerikanischen Westens. In den sozialen Medien stösst die Western-Serie, die sich in den Schweizer Netflix-Charts derzeit auf dem fünften Platz befindet, auf grossen Anklang. Hier ein paar Infos zu «Ransom Canyon» im Überblick:

Darum geht es in der Western-Serie

Die Geschichte spielt in Ransom Canyon, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Texas. Im Zentrum stehen drei Ranch-Familien, die sowohl um ihr Land als auch um ihr Erbe kämpfen, während ihre idyllische Lebensweise von Aussenstehenden bedroht wird. Einer der Hauptcharaktere ist der stoische Rancher Staten Kirkland, der von Josh Duhamel (52) verkörpert wird und der in seinem Leben grosse Schicksalsschläge durchleben musste. Seine Hoffnung: die Pianistin Quinn O’Grady, gespielt von Minka Kelly (44).

Jinny Howe, Leiterin der Netflixabteilung für Drama-Serien, sagte gegenüber «Deadline»: «Es ist eine Mehrgenerationen-Familienshow, die auf einer Ranch spielt, und wir sagen: ‹Virgin River› trifft ‹Yellowstone›.»

Perfekt fürs « Bingewatchen »

«Ransom Canyon» ist perfekt geeignet für jene Serien-Junkies, die sich eine Show gerne an einem Stück reinziehen – also «binge-watchen» –, am besten noch mit Snacks. Auf Netflix sind alle zehn Folgen der ersten Staffeln erhältlich – sie wurden alle gleichzeitig am 17. April veröffentlicht.

Die Geschichte basiert auf Buch-Serie

Wer nach den zehn Episoden noch nicht genug haben sollte, braucht nicht erst auf weitere Folgen zu warten: «Ransom Canyon» basiert nämlich auf der gleichnamigen Buchreihe der US-Autorin Jodi Thomas. Diese umfasst acht Romane und zwei Vorgeschichten.

Eine zweite Staffel wurde noch nicht bestätigt

Auch wenn genug Material vorhanden wäre, hat Netflix noch nicht bekanntgegeben, ob «Ransom Canyon» für eine zweite Staffel zurückkehren wird. In einem Interview mit «Town & Country» sagte Duhamel über eine potenzielle weitere Staffel: «Ich möchte, dass es sich unvorhersehbar, roh, real und interessant anfühlt. Ich weiss nicht, was sie geplant haben – sie sind jetzt schon eine Weile im Autorenraum, also werden wir sehen.» Offiziell ist also noch nichts bestätigt, an einer Fortsetzung der Geschichte scheint aber bereits gearbeitet zu werden.