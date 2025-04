Camille Razat schmeisst bei «Emily in Paris» hin

Au revoire, Camille – und vielleicht bis bald! «Emily in Paris» muss in der neuen Staffel auf Schauspielerin Camille Razat verzichten. Warum sie aussteigt, erklärt sie nun auf Instagram.

1/6 Camille Razat wird in der fünften Staffel der Netflix-Serie «Emily in Paris» fehlen. Foto: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Darum gehts Camille Razat steigt aus «Emily in Paris» aus, um neue Horizonte zu erkunden

Razat spielte vier Staffeln lang die Figur Camille, Emilys Freundin und Rivalin

Fans munkelten bereits, dass Camille Razat (31) in der neuen Staffel von «Emily in Paris» fehlen wird. Jetzt hat die französische Schauspielerin auf Instagram bestätigt, dass sie aus der erfolgreichen Netflix-Produktion aussteigt. In ihrem Post erklärt sie ihre Entscheidung. «Nach einer unglaublichen Reise habe ich beschlossen mich von ‹Emily in Paris› zu trennen», beginnt ihr Statement auf Instagram.

Die Zeit bei der Serie sei «eine wirklich wunderbare Erfahrung» gewesen, «voller Wachstum, Kreativität und unvergesslicher Erinnerungen». Sie sei zutiefst dankbar, dass sie die Möglichkeit gehabt habe, ihre Serienfigur namens Camille zum Leben zu erwecken. Fans dürfen an dieser Stelle auch auf ein Comeback hoffen: Wie Razat schreibt, stehe von Seiten der Serienmacher die Tür für eine Rückkehr zu «Emily in Paris» offen.

Darum steigt Camille Razat aus «Emily in Paris» aus

Warum sie jetzt aussteigt, erklärt die 31-jährige Französin so: «Diese Figur hat mir sehr viel bedeutet, und ich habe das Gefühl, dass ihre Geschichte ganz natürlich zu einem Ende gekommen ist. Es war der richtige Moment, um neue Horizonte zu erkunden.» Sie verlasse die Serie mit «Liebe und Bewunderung für den Cast, die Crew und die Fans, die uns auf unserem Weg unterstützt haben».

Die angekündigten neuen Horizonte sind bereits in Sicht: Erst kürzlich habe sie zwei Serien abgeschlossen, schreibt Razat: «Nero» für Netflix und «The Lost Station Girls» für Disney+.

In «Emily in Paris» spielte Camille Razat in vier Staffeln die Figur der Camille, die sich am Anfang mit Hauptfigur Emily Cooper – gespielt von Lily Collins (36) - anfreundet und später ihre Rivalin um das Herz von Gabriel – gespielt von Lucas Bravo (37) - wird.

Co-Stars sind traurig

Ihre Co-Stars reagierten unter ihrem Abschiedspost mit ermutigenden Kommentaren. Collins schreibt: «Ich liebe dich, Schwester! Es war eine wilde Reise und ein absolutes Vergnügen. Du bist ein Rockstar. Bin so stolz auf dich.» Bravo reagierte mit einem schlichten «Meine Schwester» auf Französisch. Ashley Park (33), die in der Serie Emilys Freundin Mindy Chen spielt, kommentierte: «Ich liebe dich so sehr, werde immer stolz auf dich sein.»

Lucien Laviscount (32), der in der Serie Emilys On-Off-Freund Alfie spielt, liess seine Kollegin wissen: «Vom ersten Tag an warst du meine Mitstreiterin in dieser Serie. Deine Leidenschaft Geschichten zu erzählen, dein schwarzer Sinn für Humor, deine unerschütterliche Fähigkeit, dir selbst treu zu bleiben, wenn dich alles in eine andere Richtung drängt. Du bist etwas Besonderes, Camille, und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich in den letzten Staffeln mit dir tanzen durfte. Leuchte weiter. Ich werde es vermissen, mit dir zu lachen. Ich feuere dich bei allem an, was du tust.»

Dreh für fünfte Staffel startet im Mai

Vor wenigen Tagen hat Netflix den Drehstart für die fünfte Staffel bekannt gegeben. Die Dreharbeiten sollen im Mai in Rom beginnen, später im Sommer wird es für die Produktion laut Planung dann wieder nach Paris gehen.

Die fünfte Staffel soll demnach später in diesem Jahr Premiere feiern. Im Cast mit dabei sind wie gewohnt neben Collins, Park, Bravo, Laviscount auch Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Thalia Besson (Genevieve) und Eugenio Franceschini (Marcello).

Letzterer wurde in Staffel vier als selbstbewusster Spross der einflussreichen italienischen Familie Muratori und neuer Verehrer für Emily eingeführt.