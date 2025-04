Die Netflix-Hit-Serie «You – Du liebst mich» startet am Donnerstag in ihre finale Staffel. Joe Goldberg, der charmante Buchhändler und Serienmörder, kehrt nach New York zurück, wo seine dunkle Vergangenheit ihn einholt.

Patricia Broder Redaktorin People

Es gibt kaum einen besser gekleideten und adretter aussehenden Serienmörder als Joe Goldberg in der Kultserie «You – Du wirst mich lieben» auf Netflix. Seit 2018 zieht die clever konstruierte Thriller-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Karolin Kepnes (48) basiert, ein Millionenpublikum in ihren Bann. Am Donnerstag, 24. April, startet die fünfte und letzte Staffel der Hit-Serie.

Im Zentrum der finalen Staffel steht einmal mehr Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (38). Joe ist ein romantisch veranlagter, intellektueller Buchhändler – und Serienmörder. Seine Obsessionen tarnt er als Liebe, seine Morde als Notwehr und Fürsorge. Je mehr er sich bemüht, das Richtige zu tun, desto tiefer verstrickt er sich in ein Netz aus Lügen und Leichen. In der fünften Staffel kehrt Joe nach New York zurück, an den Ort, an dem alles begann. Die Vergangenheit und die verbotenen Begierden holen den jungen Buchhändler ein und bedrohen sein scheinbar perfektes Leben. Es tauchen neue Figuren auf, und alte Rechnungen wollen beglichen werden. Die Ereignisse spitzen sich zu, und es bleibt die grosse Frage: Erhält der exzessive Stalker und Killer endlich seine längst überfällige Strafe?

Vom Serienmörder zum Serienhelden

Die Faszination um «You» folgt einer vergleichsweise noch jungen Tradition: Serienmörder werden zu Serienhelden und sorgen für Streaminghits. Bereits in den 2000ern begeisterte die Showtime-Serie «Dexter» mit einem mordenden Protagonisten: Ein Forensiker, der tagsüber als korrekter, tüchtiger Angestellter bei der Polizei von Miami arbeitet, greift nachts selbst zur Waffe, um andere Mörder zu beseitigen. Die Nachfrage der Fans an Dexter ist so gross, dass selbst der Tod der von Michael C. Hall (54) dargestellten Hauptfigur im Februar 2022 das Interesse an der Serie nicht bremsen konnte – neue Folgen sind bereits in Planung und sollen diesen Sommer erscheinen.

Die Netflix-Serie «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» war 2022 der erfolgreichste Netflix-Neustart aller Zeiten. Die zehnteilige True-Crime-Serie um US-Serienmörder Jeffrey Dahmer (1960–1994) eroberte weltweit die Charts des Streaminganbieters.

Die Lust an der Angst

Doch was zieht uns an diesen mordenden Antihelden so an? Es ist die Mischung aus Grusel und Faszination. «Jeder Mensch verspürt eine gewisse Lust an der Angst – daran, sich zu fürchten, zu gruseln, sich der Illusion von Gefahr hinzugeben», erklärte der deutsche Psychiater Borwin Bandelow (73) das Phänomen im Gespräch mit dem Magazin «Geo». Dabei gehe es nicht darum, dass man die Verbrechen und die reale Angst selber erleben wolle. «Niemand will einem Serienkiller von Angesicht zu Angesicht begegnen», so Bandelow. Vielmehr bediene es das voyeuristische Bedürfnis eines vorgestellten Grauens, einer inszenierten Angst. «Dieser Nervenkitzel zieht uns an. Ihm setzen wir uns freiwillig aus, weil wir darauf vertrauen können, dass die Sache – zumindest für uns – gut ausgeht.» Serien wie «You» und «Dexter» laden uns ein, moralisch zu schwanken, mitzuzittern, mitzufiebern und manchmal gar Mitleid für Mörder zu empfinden. Das ist verstörend und zugleich faszinierend.

Mit der fünften Staffel von «You» endet nun die Geschichte vom mordlustigen Joe Goldberg. Doch wer Serienmörder aus Film und Fernsehen kennt, der weiss: Sie kehren gerne zurück. Gut möglich also, dass wir Joe auch nach dem Ende der fünften Staffel irgendwann wieder sehen werden.

Die Folgen der 5. Staffel von «You – Du wirst mich lieben» sind ab 24. April auf Netflix abrufbar.