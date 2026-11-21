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Zwei Schweizer gehen zu Fuss nach Indien
Schweizer laufen nach Indien
«Es war nicht immer alles einfach»
Die Schweizer Nicky S. (38) und Michael B. (36) haben eine Mission. Seit Juli 2026 sind die beiden zu Fuss unterwegs nach Indien.
Publiziert: 21.11.2026 um 20:01 Uhr
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Nikolina Pantic
Redaktorin News
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