Aus einer Auszeit kehrt Tamy Glauser mit neuem Look und innerer Veränderung zurück in die Schweiz. Nach vier Monaten spiritueller Reise in Sri Lanka entschied sich das Berner Model für eine Glatze als Symbol des Loslassens und des Neuanfangs.

1/6 Zurück zum ikonischen Haarstil: Tamy Glauser trägt neu wieder Glatze. Foto: zVg

Darum gehts Tamy Glauser kehrt nach spiritueller Auszeit zurück und trägt wieder Glatze

Glatze symbolisiert für das Model inneres Loslassen und Neuanfang



40-jährige Glauser verbrachte vier Monate in Sri Lanka im Kloster

Patricia Broder Redaktorin People

Doppeltes Comeback: Nach einer spirituellen Auszeit in Südostasien ist Tamy Glauser (40) wieder zurück in Zürich. Das androgyne Model aus Bern feiert mit der Rückkehr in die Schweiz auch auf dem Kopf ein Comeback: Tamy trägt wieder Glatze – ihr altes Markenzeichen aus der Zeit, als sie sowohl für Männer- wie für Frauenmode über den Laufsteg lief. «Es ist genau zehn Jahre her, als ich die Glatze damals mit Louis Vuitton zum Trend machte», sagt Tamy Glauser zu Blick. «Danach liess ich meine Haare wieder wachsen, weil ich nicht gerne trendy bin.»

2015 sorgte Tamy Glauser mit kahl rasiertem Kopf auf internationalen Laufstegen für Furore. Inzwischen ist viel passiert. Die 40-Jährige war zuletzt vier Monate auf spiritueller Reise, lebte in Sri Lanka im Kloster, bildete Menschen in Breathwork aus – einer Praxis, die bewusste Atemtechniken nutzt, um das körperliche, emotionale und mentale Wohlbefinden zu fördern. «Wenn man solche Sachen praktiziert, muss man auch selbst an sich weiterarbeiten. Es geht Hand in Hand», so Glauser.

«Ich rasierte sie einfach ab – ein befreiendes Gefühl»

Am letzten Abend vor ihrer Abreise in Sri Lanka fasste Glauser schliesslich den Entschluss. «Schon in der Nacht habe ich mich so auf die Glatze gefreut. Ich wusste: Ich muss das jetzt machen.» Bei ihrem Entscheid ging es vor allem ums Loslassen, erklärt sie. «Ich hatte erst Mühe, mich von meinen Haaren zu trennen. Ich war so lange dran, sie wachsen zu lassen. Aber in diesem Moment wusste ich, ich will es tun. Ganz im Sinn eines Neuanfangs rasierte ich sie einfach ab – ein tolles, befreiendes Gefühl.»

Ein Entscheid, den das Model nicht bereut. «Wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich nicht das Gefühl, dass es zehn Jahre her ist. Es fühlt sich immer noch gleich gut an.» Auch das Gefühl, die Glatze zu spüren, feiert sie. «Ich kann kaum die Hände vom Kopf lassen. Du spürst jedes Windchen. Es ist sehr befreiend.» Die Glatze ist für Glauser heute nicht mehr nur Stilmittel, sondern ein Symbol für ein inneres Loslassen und gleichzeitig dafür, ganz bei sich zu sein. «Bis vor kurzem hatte ich schöne Fransen im Gesicht und konnte mich gut dahinter verstecken. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt bin ich voll bei mir. Und ganz da.»

Überraschung für die Freundin

Auch ihre Freundin, die sie seit der Rasur noch nicht gesprochen und gesehen hat, will sie damit überraschen. «Ich glaube, sie wird ausflippen. In the best way possible», sagt Glauser. Ihre Freundin, eine deutsche Architektin, die in Deutschland lebt, sei ein grosser Fan der Zeit, als sie mit Glatze modelte. «Deshalb bin ich überzeugt, dass es ihr gefallen wird.»

Ihr neues altes Markenzeichen will Tamy Glauser vorläufig behalten. «Sicher mal über den Sommer. Keine Bad-Hair-Days mehr», sagt sie und lacht. «Gerade für den Frauenstreik und die Pride ist die Glatze zudem auch sehr praktisch, ich bin schnell parat und immer gut gestylt.» Dann steht ja auch noch ein wichtiger Termin an: die Zurich Fashion Week im August. «Darum bin ich zurück in Zürich. Ich freue mich riesig.»