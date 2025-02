1/6 Was sagt Tamy Glauser dazu, dass ihre Ex-Freundin Dominique Rinderknecht vor kurzem geheiratet hat und ein Kind erwartet? Foto: Patricia Broder

Patricia Broder Redaktorin People

Am Wochenende hat Dominique Rinderknecht (35) geheiratet, wie Blick exklusiv berichtet hat. Und die Miss Schweiz von 2013 erwartet zusammen mit ihrem Mann, dem Südafrikaner Drew Gage (33), ihr erstes Kind, eine Tochter. Was sagt eigentlich Rinderknechts Ex-Freundin Tamy Glauser (40) dazu? Bevor die Zürcherin in Südafrika ihr Liebesglück fand, war sie immerhin über vier Jahre mit dem Berner Model zusammen.

Als «Tamynique» waren die beiden zwischen Ende 2016 und Ende 2020 das bekannteste Frauenpaar der Schweiz. «Unsere Wege gehen schon länger in eine andere Richtung», sagt Tamy Glauser zu Blick. Das Model geniesst aktuell Ferien in Sri Lanka. «Das sind aber super News, und ich freue mich sehr für Dominique und gratuliere ihr», so Glauser. «Es kommt doch immer alles genau so, wie es muss.»

Glauser ist frisch verliebt

Von Eifersucht also keine Spur bei Tamy Glauser. Seit vier Monaten schwebt die Berner Persönlichkeit auch selbst im Liebesglück. «Sie ist 35, stammt aus Deutschland, ist Architektin, hat eine umwerfende Ausstrahlung und ist die Schönste bis jetzt», schwärmte Glauser kürzlich im Interview über ihre neue Freundin. «Sich zu verlieben, ohne zu suchen, ist doch das Allerbeste.» Sie habe zum ersten Mal das Gefühl, «dass mich jemand wirklich sieht». Die Bindung zu ihrer Freundin habe «sehr viel Tiefe, obwohl wir noch nicht lange zusammen sind».

Kennengelernt haben sich das Berner Model und die deutsche Architektin auf Instagram. Die beiden schrieben und telefonierten stundenlang miteinander. Schliesslich besuchte Glauser die neue Herzensdame in ihrem Heimatland Deutschland. Nach einer «magischen Nacht» sind die beiden zusammengekommen und sehen sich seither regelmässig. Die neue Freundin sei eine Partnerin auf Augenhöhe. Ihren Namen behält Tamy Glauser aktuell noch für sich. «Unsere Liebe ist noch ganz frisch. Wir geniessen im Moment unsere Zweisamkeit.»