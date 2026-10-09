Neu eröffnet – und schon im STYLE-Schaufenster: das sind unsere Entdeckungen.

Darum gehts Genf: «Matsuri» eröffnet erste Schweizer Filiale mit Sushi-Fliessband und Matsu-Bar

Matsu-Bar bietet Cocktails und Fingerfood, einzigartig in Europa

Adresse: Rue de la Mairie 5, 1207 Genf

Vanessa Nyfeler

ALLES IM ROLLEN

In Genf drehen exklusive Sushi-Rollen ihre Runden: Im «Masurin» ziehen Maki, Nigiri und Co. auf dem Fliessband direkt an den Gästen vorbei. Die Pariser Restaurantkette eröffnet ihre erste Filiale in der Schweiz.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Wer mehr als Sushi möchte, wechselt an die europaweit erste Matsu-Bar für Cocktails und Fingerfood. Ein Konzept, das weit über den Tellerrand hinausgeht.

Matsuri Genève, Rue de la Mairie 5, 1207 Genf

FLIEGEN AN ORT UND STELLE

Ferien ohne abzuheben? Im neuen 300 Quadratmeter grossen Edelweiss Hub im Circle am Flughafen Zürich geht es für Entdeckungslustige per VR-Brille nach Las Vegas oder in die Dominikanische Republik. Am Erlebnisort mit Veranstaltungsflächen gibts ein Geo-Quiz, über 100 Destinationen zur Inspiration und ein Café. Am Tag der offenen Tür, am 25. und 26. September, warten zudem besondere Überraschungen auf die Gäste. Edelweiss Hub, The Circle, 8058 Flughafen Zürich (Mo, Di, Mi, Fr: 8 bis 16.30 Uhr; Do: 8 bis 20 Uhr)

ZUM APÉRO INS LÄDELI

Nach der Arbeit auf ein Glas Wein und nebenbei noch Blumen, Olivenöl und Brot fürs Abendessen besorgen? Im neuen «Onno» geht das problemlos. Der zweite Zürcher Standort vereint einen Quartierladen voll sorgfältig ausgewählter Produkte mit einer einfachen Küche. Ein Ort für alle, die lieber bleiben als hetzen.

Onno, Zurlindenstrasse 275, 8003 Zürich

RICE RICE, BABY!

Wer mittags genug von Sandwiches hat, bekommt bald mehr Auswahl: «Kaisin» eröffnet neue Standorte in Basel und in Luzern und kommt damit auf 13 Filialen in der Schweiz. Das Zürcher Unternehmen setzt auf japanisch inspirierte Bowls mit frischen Zutaten – schnell serviert und ideal für den Lunch.

Kaisin, Elisabethenstrasse 19, 4051 Basel

MAMMA MIA!

Bella Italia zieht in den Aargau: «Molino» kommt mit seinem ersten Restaurant nach Baden – Pizza aus dem Holzofen und frische Pasta. Wer aufs Essen wartet, kann in der neuen Hauszeitung «Storie di Molino» blättern, präsentiert von Ambassadorin Christa Rigozzi. Molino, Badstrasse 16, 5400 Baden

SCHLÜRFEN & SHOPPEN

Shopping macht durstig. Gut, zieht «Draft Coffee» jetzt im Globus Bern ein. Das Zürcher Kultcafé bringt Spezialitätenkaffee, Matcha und ein ganztägiges Food-Angebot in die Bundesstadt. Zwischen Einkaufstaschen und Espressotassen lässt es sich bestens verweilen. Draft Coffee, Globus Bern, Spitalgasse 12, 3011 Bern

WELLNESSTRIATHLON

Ein Kosmetikstudio, das gleichzeitig Fitnessstudio und Collagen-Bar ist? Dieses Konzept bringt «Curatech Studio» neu nach Genf. Hightech-Behandlungen, KI-gestütztes Training und collagenhaltige Drinks sollen Schönheit und Wohlbefinden fördern. Curatech Studio, Bvd de Saint-Georges 52, 1205 Genf

KAFFEEKRÄNZCHEN

Ein Kaffee ist schnell getrunken – ausser in der neuen «Nespresso-Boutique» in Basel. In der historischen Hauptpost machen Kaffeedegustationen, Design und ein eigens geschaffenes Kunstwerk Lust, sich noch ein bisschen länger aufzuhalten. Fast vergisst man dabei, dass man eigentlich nur Kapseln kaufen wollte.

Nespresso Boutique, Freie Strasse 18, 4051 Basel

Neue Perlen gesucht

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