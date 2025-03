1/10 Erfolg mit Tanzschuhen: Der Laden Dancing Queens der Zürcherinnen Bettina Giménez (l.) und Sophie Köster (r.) bietet für jeden Tanzbegeisterten das passende Schuhwerk. Foto: Kim Niederhauser

Das Zürcher Unternehmen liefert in 55 Länder und produziert 80 Prozent der Schuhe selbst

Patricia Broder Redaktorin People

Mitten im Wohnviertel von Pfäffikon ZH verbirgt sich ein Paradies für Tänzerinnen und Tänzer – respektive für deren Füsse. Der Laden Dancing Queens von Bettina Giménez (38) und Sophie Köster (36) bietet für jeden Tanzbegeisterten das passende Schuhwerk. Mit ihrem gleichnamigen Onlineshop haben die beiden jungen Gründerinnen die weltweite Tanzszene revolutioniert. Das Start-up Dancing Queens bietet eine beeindruckende Auswahl von über 400 Tanzschuhen und diverse Fitness- und Tanzkleidung für Damen und Herren an. Zu den Kundinnen und Kunden gehören prominente Sängerinnen wie die deutsche Schlagerqueen Andrea Berg (59), deren Tänzerinnen und Tänzer sich bei Dancing Queens für ihre aktuellen Tourneen eingekleidet haben.

Doch warum braucht man überhaupt einen speziellen Schuh, wenn man das Tanzbein schwingt? «Es hat verschiedene Gründe», erklärt Bettina Giménez. «Beim Tanzen muss man sich gut drehen können, sonst geht das in die Gelenke. Tanzschuhe sind also sehr gelenkschonend, tun viel weniger weh, man kann viel länger mit ihnen tanzen, und sie sehen obendrauf auch noch wirklich gut aus», so Giménez. Die beiden Zürcherinnen bieten Schuhe für alle Stile von Standard bis hin zu Salsa, Bachata, Tango oder Line Dance an. Die Modelle ihrer eigenen Kollektion haben ein gepolstertes Fussbett und verschiedene Absatzhöhen. Die Schuhe kosten zwischen 100 und 170 Franken.

Unternehmensgründung während Covid

Die Geschichte von Dancing Queens beginnt im Jahr 2019, als Bettina Giménez und Sophie Köster beide bei einem Unternehmen für Kochboxen arbeiten. Die beiden Kolleginnen beschliessen, sich selbständig zu machen und ihr eigenes Unternehmen zu gründen. «Wir wollten unbedingt einen Onlineshop machen. Wir mussten nur noch das passende Produkt finden», erklärt Giménez. Die gebürtige Schweizerin mit spanischen Wurzeln hat Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften studiert und tanzt seit ihrer Kindheit. «Tanzen ist für mich pures Glücklichsein. Und Tanzen verbindet alle Menschen auf der Welt», sagt Giménez. «Doch ich hatte immer Schwierigkeiten, moderne und hochwertige Tanzschuhe zu finden. Schnell war uns klar: Tanzschuhe sind unser ideales Produkt. Also haben wir unseren Onlineshop ins Leben gerufen.»

Trotz der logistischen Herausforderungen, die 2021 mit der Corona-Pandemie zusammenfielen, gelang es den beiden Frauen, ihr Unternehmen erfolgreich aufzubauen. «Wir begannen, mit ausgewählten Marken zu arbeiten. Haben sorgfältig auf das Feedback unserer Kundschaft geachtet und konnten so schliesslich unsere eigenen Kollektionen entwickeln», erklärt Sophie Köster. Die studierte Ökonomin, die früher professionell Basketball spielte, kommt gebürtig aus Deutschland. «Heute produzieren wir bis zu 80 Prozent unserer Schuhe selbst in Zusammenarbeit mit Lieferanten in Italien, Portugal, der Türkei und in Asien», sagt Köster. «Unser Sortiment umfasst von Sneakern bis High Heels ein grosses Spektrum an Schuhen, die alle den hohen Ansprüchen beim Tanzen gerecht werden.»

20 Paar Schuhe für Andrea Berg

Und welche Ansprüche haben berühmte Kundinnen wie Andrea Berg? «Die meisten prominenten Kundinnen oder Kunden suchen für ihre Tourneen und ihre Tänzerinnen und Tänzer eine grössere Menge an Schuhe, die perfekt zum Outfit und zur Tournee passen. Und natürlich müssen diese so schnell wie möglich geliefert werden», sagt Giménez und lacht. «Das Team von Andrea Berg hat rund zehn Paar Sneaker für ihre Tänzer und zehn Paar schwarze Schnürschuhe für ihre Tänzerinnen bestellt.»

Die noch junge Geschichte des Zürcher Start-ups ist noch lange nicht auserzählt. Mittlerweile liefert Dancing Queens in 55 Länder weltweit. Und die beiden Frauen wollen noch weiter wachsen. «Wir träumen davon, die grösste Tanzmarke der Welt zu werden», erklärt Sophie Köster abschliessend. «Wir merken jetzt schon, dass 50 Prozent der Bestellungen aus dem Ausland kommen, und die Tendenz ist steigend.» Getreu dem Motto ihres namensgebenden Abba-Songs wollen Dancing Queens die Welt erobern.