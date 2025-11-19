Vor einem Jahr war die Hochzeit in den USA. Keine 12 Monate später sind Zoe Scarlett und ihr Mann Thomas Schilter erstmals Eltern geworden. Geplant war das Ganze nicht, verrät Zoe Scarlett gegenüber Blick.

«Es hat einfach Boom gemacht – und alles ist wunderschön»

«Es hat einfach Boom gemacht – und alles ist wunderschön»

1/6 Zoe Scarlett wartet mit dickem Bauch gespannt auf ihr Baby, ihr Mann Thomas Schilter zündet die Lunte ... Foto: zVg/ Zoe Scarlett Schilter

Darum gehts Pin-up-Ikone Zoe Scarlett verkündet Geburt ihres ersten Kindes auf Instagram

Kreative Bilderserie verkündet Geburt als Bombenexplosion

Zoe Scarlett heiratete vor einem Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

«Es hat einfach Boom gemacht – und auf einmal ist alles anders und wunderschön» – mit diesen Worten verkündet Pin-up-Ikone Zoe Scarlett (40) die Geburt ihres ersten Kindes auf Instagram.

Auf dem Ersten von drei Bildern sieht man sie und ihrem Mann Thomas Schilter (44). Sie zeigt sich mit grossem Babybauch, auf den eine Bombe gemalt ist, er hält ein Feuerzeug an die gezeichnete Lunte. Auf dem nächsten Bild sind die frisch gebackenen Eltern mit Russ überdeckt und die Haare stehen Zoe Scarlett zu Berge. Die Bombe ist geplatzt und die beiden halten ihre kleine Tochter im Arm.

Vorfreude auf das gemeinsame Leben

«Vor knapp zwei Monaten hat uns das Leben das schönste Geschenk gemacht, das wir uns hätten vorstellen können. Wir durften Eltern werden – von einem wunderschönen, gesunden kleinen Mädchen», schreiben die stolzen Eltern auf Instagram dazu. Das Gesicht der Kleinen haben sie dabei mit einem lachenden Emoji bedeckt.

Was sie derzeit erleben dürften, ist für Zoe Scarlett und ihren Ehemann «unbeschreiblich». «So viel Dankbarkeit, so viel Freude und Staunen über dieses kleine Wesen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gegenüber Blick verrät Zoe Scarlett auch exklusiv den Namen ihrer Tochter: Jolene – wie der gleichnamige Song von Dolly Parton. Das Mädchen kam Ende September zur Welt, wog 3880 Gramm und war 53 Zentimeter gross. Das genaue Datum möchte die Neo-Mama allerdings nicht verraten. «Jolene ist mein blubbernder Sonnenschein», so die Unternehmerin zu Blick. Geplant sei der Nachwuchs nicht gewesen, sagt sie. Sie und ihr Mann hätten der Natur einfach freien Lauf gelassen. Ausserdem merkte sie erst im vierten Monat, dass da etwas Kleines auf dem Weg ist. Ihre Schwangerschaft soll ein Traum gewesen sein. Keine Gelüste, keine Beschwerden.

Ebenso locker war laut Zoe Scarlett dann auch die Geburt, bei der es keinerlei Komplikationen gab. Ihre Tochter sei zudem absolut entspannt, herzig und gesund. «Sie ist das Beste, das mir je im Leben passiert ist», verrät Zoe Scarlett. «Ich könnte nicht glücklicher sein.» Sie habe eigentlich nie geplant, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wenn sie allerdings gewusst hätte, wie schön das alles ist, hätte sie schon viel früher damit begonnen.

Jetzt freut sich Zoe Scarlett erstmal auf ihren eigenen Geburtstag – und das erste Weihnachten als Mami. Beruflich wird sie vorerst etwas langsamer machen. «Jolene hat oberste Priorität», sagte Zoe Scarlett.