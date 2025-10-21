Baby-News aus dem Grossherzogtum Luxemburg: Prinzessin Alexandra und ihr Ehemann Nicolas Bagory sind erneut Eltern geworden. Der Name des Jungen ist bereits bekannt.

1/6 Prinzessin Alexandra und ihr Ehemann Nicolas Bagory bei der Abdankung von Grossherzog Henri am 3. Oktober. Foto: ddp/DPPA/Mischa Schoemaker

Darum gehts Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory begrüssen zweites Kind, Sohn Hélie

Geburt erfolgte kurz nach Thronwechsel in Luxemburg im Oktober

Paar heiratete im April 2023, erstes Kind Victoire wurde im Mai 2024 geboren

Prinzessin Alexandra (34) und ihr Ehemann Nicolas Bagory (36) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das gab das Grossherzogtum Luxemburg in einer Instagram-Story bekannt. Demnach heisst ihr Sohn Hélie und kam am vergangenen Freitag, dem 17. Oktober, zur Welt. Ein Foto wurde bis anhin noch nicht veröffentlicht. Tochter Victoire (1) sei überglücklich, einen kleinen Bruder bekommen zu haben, hiess es auch in einer Pressemitteilung, wie unter anderem «RTL Today» berichtete.

«Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind Eltern einer Tochter, Victoire, geboren am 14. Mai 2024, und eines Sohnes, Hélie, geboren am 17. Oktober 2025», ist nun auf der Webseite von Prinzessin Alexandra zu lesen. Die 34-Jährige hatte in der Schwangerschaft noch an einem wichtigen Ereignis teilgenommen: Anfang Oktober hatte ihr Vater, Luxemburgs Grossherzog Henri (70) nach fast 25 Jahren die Krone an seinen ältesten Sohn, Erbgrossherzog Guillaume (43), abgetreten. Bei einer feierlichen Zeremonie unterzeichnete Henri zunächst im Palast die Abdankungsurkunde, ehe Sohn Guillaume seinen Amtseid schwor. Zum Thronwechsel kamen auch zahlreiche Royals aus den Nachbarstaaten.

Verkündung der Schwangerschaft im Mai

Die frohe Botschaft über die Schwangerschaft verkündete das Grossherzogtum im Mai über den offiziellen Instagram-Account. «Ihre Königlichen Hoheiten Grossherzog und Grossherzogin freuen sich, bekannt zu geben, dass Prinzessin Alexandra und Herr Nicolas Bagory ihr zweites Kind erwarten», hiess es in der offiziellen Mitteilung. Die Geburt sei für den Herbst geplant. «Grossherzog, Grossherzogin und Mitglieder beider Familien schliessen sich der Freude ihrer Kinder an.»

Fünf Monate nach ihrer Verlobung im November 2022 gaben sich die Prinzessin und Bagory am 22. April 2023 im Rathaus der Stadt Luxemburg das standesamtliche Jawort. Gross gefeiert wurde auch: Am 29. April heiratete das Paar vor grösserem Publikum im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas. Ein Jahr darauf, am 14. Mai 2024, erblickte ihre erste Tochter Victorie in Paris das Licht der Welt. Übrigens: In Bormes-les-Mimosas fuhr auch James Middleton (38), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (43), in den Hafen der Ehe ein. Dies bereits 2021.