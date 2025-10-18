Hunde gelten als die besten Freunde der Menschen. Das ist auch bei den Royals nicht anders. Die herzigen Vierbeiner sind treue Begleiter in den europäischen Königshäusern. Erst vor kurzem ist ein neuer dazugekommen.

Sarina Bosshard, GlücksPost

Königin Máxima

Nicht nur Königin Máxima (54), sondern auch Hündchen Mambo darf sich über Familienzuwachs freuen. Der weisse Zwergpudel, der vor vier Jahren aus einem Tierheim adoptiert wurde, hat ein neues Gspänli bekommen, wie der Palast vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat. Zur niederländischen Königsfamilie gehört nun auch Labradorwelpe Jagger. Und die beiden scheinen sich blendend zu verstehen. Genau wie seine Ehefrau liebt auch König Willem-Alexander (58) die süssen Vierbeiner. Das Foto hat der Monarch höchstpersönlich geknipst.

Prinz William

Viel tierischen Trubel gibt es dieses Jahr im Hause von Prinz William (43). Denn die Familienhündin Orla ist Mami von vier Welpen geworden. Nicht nur die drei Kinder des Thronfolgers sind begeistert, sondern auch er selbst. So zeigte er sich zu seinem Geburtstag spielend mit drei der vier Hündchen und ihrer Mutter Orla. Der Cockerspaniel war vor fünf Jahren ein Geschenk von Williams Schwager, James Middleton (38). Gerade in der Zeit von Prinzessin Kates (43) Krebserkrankung war die Hündin wichtig.

Prinzessin Estelle

Kuscheleinheiten mit Rio gehören zu Prinzessin Estelles (13) liebsten Beschäftigungen. Gerade in den vergangenen Sommermonaten hatte sie viel Zeit dafür. Seit 2020 bereichert das Fellknäuel das Leben der schwedischen Königsfamilie. Für einen Cavoodle, also eine Mischung aus Pudel und Cavalier King Charles Spaniel, hat sich die Familie aus einem speziellen Grund entschieden. Die Rasse ist allergikerfreundlich, was für Prinz Daniel (52) besonders wichtig ist. Er reagiert empfindlich auf Tierhaare.

Kronprinz Haakon

Seit Weihnachten 2021 ist Molly Fiskebolle treue Begleiterin von Kronprinz Haakon (52) und seiner Familie. Mit einer herzigen Schleife wurde sie damals zur grossen Überraschung für seine Kinder. Die Labradoodle-Hündin stiehlt den norwegischen Royals seitdem an Terminen immer mal wieder die Show, etwa am Nationalfeiertag oder bei Sportanlässen. Angelehnt ist ihr Name an das norwegische Gericht Fiskeboller, also Fischklösse. Ob die Köstlichkeit auch mal in ihrem Napf landet?

Königin Mary

Dass Königin Mary (53) ganz vernarrt ist in ihre beiden Border Collies, ist kaum zu übersehen. So finden sich Grace und Coco auch immer wieder in den sozialen Medien der dänischen Königsfamilie. Mal mit Mary, mal wie sie sich bei einem Spaziergang austoben. Sie gehören einfach dazu. «Bei uns zu Hause haben Grace und Coco eine ganz besondere Bedeutung für die ganze Familie», betonte Mary einst. Grace lebt seit 2017 bei ihnen und brachte vier Jahre später Coco zur Welt.