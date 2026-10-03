Nachdem sie im Juli bekanntgaben, ihr zweites Kind zu erwarten, folgte Ende August die Verlobung. Prompt folgt jetzt der nächste grosse Schritt in der gemeinsamen Lebensplanung.

Sophie Ofer Redaktorin People

Da ihr zweites gemeinsames Kind schon auf dem Weg ist, brauchen Ex-Bachelorette Yuliya Benza (32) und Influencer Zeki Bulgurcu (36) wohl langsam etwas mehr Platz. Wie sie nun auf Instagram verraten, planen sie den Bau eines Eigenheims. Stolz verkünden sie ihren Followern: «Grundstück händmer auch scho.»

Das Paar, das sich erst kürzlich verlobte, habe bereits den Vertrag unterschrieben. «Bald dürfen wir uns auf 1350 Quadratmetern austoben.» Ihre Fans wollen sie ganz nah am Projekt teilhaben lassen, «auch damit ihr es einfacher habt.» Yuliya Benza freue sich riesig auf den «neuen Abschnitt».

Haben schon «grobe Vorstellung»

Schon im März hat Bulgurcu seine Hausbaupläne öffentlich besprochen. Auf Instagram gab er damals an, auf der Suche nach einem Grundstück zu sein, gerne mit Garten und «rustikalem Charme». Er hoffte, etwas in der Region Zürich oder im Aargau zu finden. Ob das Paar nun genau dort fündig wurde, ist nicht bekannt, aber mit dem Grundstück scheint es geklappt zu haben. «Es ist auf jeden Fall ländlich – mit ganz viel Natur rundherum», verraten sie.

Das Traumhaus steht zwar noch nicht, Benza und Bulgurcu haben aber bereits eine «grobe Vorstellung», wie das Ganze am Ende aussehen soll. Mithilfe einer KI geben die beiden ihren Fans einen Einblick in die gemeinsame Vision. Zu sehen ist ein luxuriöser Ess- und Wohnbereich in hellen, neutralen Farbtönen und mit dem Gemälde «Das letzte Abendmahl» von Leonardo da Vinci an der Wand. Zwei Wandabschnitte bestehen fast komplett aus Fensterscheibe und geben den Blick auf verschneite Berge frei.

«Man baut ja zum ersten Mal»

Benza schaue mit Zuversicht auf das Grossprojekt. «Aber ich will, so gut es geht, Fehler vermeiden. Man baut ja zum ersten Mal und ich bin mir sicher, dass viele Fehler passieren werden», schreibt sie. Aus dem Geld, das sie für den Bau hinlegen müssen, wolle sie jedenfalls das «Bestmögliche» herausholen. Über ihr Budget für den Bau hält sie sich bedeckt.

Von ihren Fans erhält Benza zahlreiche Tipps. «Wir sind dank euch um einiges weitergekommen und haben jetzt viel mehr Klarheit, wie wir das Ganze angehen wollen», schreibt sie. Was sie selbst während des Prozesses dazulernt, wolle sie ebenfalls teilen, «damit ihr genauso davon profitieren könnt.»