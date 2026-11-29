Seit 1978 prägt der Musiker den Sound des Elektropop-Duos Yello. Der 74-Jährige über die Küchengeräte seiner Mutter, Wildschweinravioli – und einen Unfall mit Folgen.

Darum gehts Boris Blank prägt seit 1978 den Sound von Yello, dessen 15. Studioalbum «Time Lab» erschien

Mit 16 nahm Blank auf einem Tonbandgerät Klangcollagen mit Küchengeräten seiner Mutter auf

Bei einem Velounfall im August 2025 brach sich Blank zwei Halswirbel und ist in Physiotherapie

Andrea Germann

Schweizer Illustrierte: Wann haben Sie zuletzt so richtig gelacht?

Boris Blank: Als ich einen Live-Auftritt von Elvis Presley auf Youtube gesehen habe. Beim Song «Are You Lonesome Tonight?» sang die Backing-Sängerin aus voller Kehle und übertönte das ganze Orchester, sodass Elvis selbst ­einen Lachanfall nicht verhindern konnte.

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Der erste Musikvertrag bei Ralph ­Records in San Francisco 1978. Seither dreht sich mein Leben ausschliesslich um die Musik.

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Bis ins Teenageralter wäre ich gern ­Archäologe geworden.

Wie sah Ihr Zimmer mit 16 aus?

Ich hatte schon damals ein Revox-A77-Tonbandgerät im Zimmer, womit ich sehr früh Klangcollagen mit allerlei Küchengeräten meiner Mutter aufgenommen habe.

Was verabscheuen Sie am meisten?

Institutionen oder Ideologien, die Menschen bewusst manipulieren, um sie für deren eigene Zwecke zu missbrauchen.

Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?

Was die Musik betrifft, bin ich ein Perfektionist. Bevor ein Song fertig ist, werden beim Abmischen Frequenzen sortiert und getrennt, sodass keine ­Interferenzen entstehen und eine totale Transparenz gewahrt bleibt. Ich möchte, dass der Zuhörer quasi in das Klanggebäude eintauchen kann.

Ihr absolutes Lieblingsessen?

Selbstverständlich die selbst produ­zierten Wildschweinravioli von der Bottega, dem Laden meiner Frau ­Patrizia Fontana.

Was darf in Ihrem Haushalt nicht fehlen?

Knoblauch und Zwiebeln.

Welches ist Ihr Lieblingsspiel?

An sich bin ich keine Spielernatur. Das Liebesspiel jedoch hat mich immer fasziniert.

Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Dass ich in die Geschäfte meines Bandkollegen Dieter Meier involviert sei, was natürlich nicht stimmt. Ich werde zum Beispiel angesprochen: «Ah, Herr Blank, wie läuft das Geschäft so in ­Argentinien?» Ich war noch nie in ­Argentinien! (Lacht.)

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Wofür geben Sie am meisten Geld aus?

Nebst den Steuern und Rechnungen für Harddisks und Musiktechnologien.

Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Vielen gefällt die Musik, die ich für das neue Yello-Album «Time Lab» ­geschrieben habe. In Berlin fand kürzlich die Release-Party im Kino Acht mit viel Erfolg statt.

Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Was für eine Frage! Natürlich von beidem etwas. Denn was ist schon das eine ohne das andere?

Womit belohnen Sie sich selbst?

Mit Sport, wenn sich Zeit dafür findet. Ich schwimme zwei- bis dreimal pro Woche einen Kilometer oder steige auf das Mountainbike.

« Ich schrammte scharf an einer Tetra­plegie vorbei Boris Blank »

Wie möchten Sie sterben?

Ich kann mir nicht vorstellen, jemals zu sterben.

Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?

I’ll be right back – ich bin gleich wieder da.

Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?

Am liebsten mit jemandem, der den Lift möglichst schnell wieder in Schuss bringt. Ich leide an Klaustrophobie.

Wie viel sind Sie wert – in Franken?

Rein versicherungstechnisch wäre mein Wert, wie der jedes Menschen, unschätzbar. Mein Selbstwertgefühl jedoch liegt im Moment bei 89 Franken und 45 Rappen. (Lacht.)

Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?

Nachdem ich mir im August 2025 durch einen Velounfall zwei Halswirbel gebrochen hatte, war und bin ich bis heute in der Physiotherapie.

Wann haben Sie zuletzt gebetet?

Nach der Diagnose und der Einsicht in die Röntgenbilder im Unispital. Da schrammte ich laut den Professoren der Traumatologie scharf an einer Tetraplegie vorbei. Das Gebet hat geholfen.

Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?

Geduld üben. Ich bin von Natur aus eher ein ungeduldiger Mensch.

Wofür sollte es Bussen geben?

Für Dummheit und Intoleranz.

Welche drei Gegenstände nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?

Ein Trinkglas und ein Messer zum Öffnen der Kokosnüsse sowie etwas Sonnencreme für die ersten paar Tage.