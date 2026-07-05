Wenns am Dienstag zum Spiel Schweiz gegen Kolumbien kommt, fiebert Loco Escrito für seine beiden Heimaten mit. Mit Blick spricht er über südamerikanische Freude und Schweizer Strukturiertheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz trifft im WM-Achtelfinal am Dienstag auf Kolumbien

Loco Escrito fiebert als Halb-Kolumbianer mit beiden Teams mit

Schweiz könnte erstmals seit 1954 in den WM-Viertelfinal einziehen

Nachdem sich Kolumbien an der Fussball-WM am Freitagabend gegen Ghana durchsetzen konnte, steht der Achtelfinal-Gegner der Schweiz fest. Wenn sich die Schweizer und die kolumbianische Mannschaft am Dienstag auf dem Platz gegenüberstehen, schlagen in Loco Escritos (36) Brust zwei Herzen.

Der Schweizer Latinpop-Musiker ist Halb-Kolumbianer und fiebert entsprechend mit beiden Mannschaften mit. Im Achtelfinal kommt es nun zum Showdown. Blick gegenüber verrät Escrito, der bürgerlich Nicolas Herzig heisst, welcher Mannschaft er dann die Daumen drückt.

«Werde so oder so gewinnen!»

Die Fussball-Weltmeisterschaft lässt sich Loco Escrito natürlich nicht entgehen. «WM ist immer ein Thema, vielleicht nicht so sehr wie bei anderen Südamerikanern, aber ich verfolge die Spiele», so der in Kolumbien geborene Musiker. Für ihn gibt es mit Kolumbien und der Schweiz gleich zwei Herzensmannschaften.

Das Dilemma: Nach Dienstag kann es nur für eine der beiden weitergehen. Für wen schlägt Loco Escritos Herz höher? «Bis jetzt habe ich eher die Schweiz-Matches geschaut, weil die Zeiten besser waren als die von Kolumbien. Aber am Dienstag werde ich so oder so gewinnen!»

Freude habe er vor allem am schönen Ereignis. «Aber ganz ehrlich: Der Schweiz würde ich es schon mega gönnen, so gut wie jetzt haben wir wohl noch nie gespielt.»

«Wäre schon sensationell»

Wo er sich das Spiel anschauen wird, weiss Escrito noch nicht. «Je nachdem, wie ich mich dann fühlen werde. Wahrscheinlich schaue ich daheim, das ist sicher einfacher mit all den Emotionen.» Emotional wird es in jedem Fall; ein verlorenes Spiel bedeutet die sofortige Heimreise. Für die Schweiz würde ein Sieg den ersten Einzug in ein WM-Viertelfinal seit dem Heimturnier 1954 bedeuten.

Und wie wird sich die Schweizer Nati gegen Kolumbien schlagen? «Kolumbianer haben in der Regel etwas mehr Freude und Überzeugung beim Spielen. An dieser WM sehe ich diese Selbstsicherheit aber auch bei der Schweiz, das freut mich mega.» Die Schweiz lege mehr Struktur und Ruhe an den Tag, «das kann auch ein grosser Vorteil sein».

Wer in diesem Jahr Weltmeister wird, ist für Loco Escrito ganz klar: «Die Schweiz oder Kolumbien natürlich», sagt er augenzwinkernd. «Aber ganz ehrlich, die Schweiz würde ich wirklich gern als Turniersieger erleben. Da wäre ich neugierig, was danach passiert. Bekommen wir alle frei? Gibt es eine Riesenparty? Das wäre schon sensationell.»