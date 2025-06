1/5 Das Berner Model Tamy Glauser fühlt sich mit 40 «fitter denn je». «Ich habe mich körperlich nie besser gefühlt als jetzt.» Foto: zVg

Gibt drei Fitness-Tipps und hat eine neue Beziehung

Patricia Broder Redaktorin People

Vor wenigen Monaten feierte Tamy Glauser ihren 40. Geburtstag. Während andere in diesem Alter von ersten Midlife-Krisen berichten, feiert Glauser die Zahl als neues Lebensgefühl: «Ich bin mit 40 fitter denn je», sagt Glauser zu Blick. Auf neuen Bildern, die das Model auch auf Instagram teilt, präsentiert sich Glauser selbstbewusst mit definierter Bauchmuskulatur und gestähltem Körper. «Ich höre oft: Ab 35 wird der Muskelaufbau schwieriger, aber davon spüre ich gar nichts – im Gegenteil. Ich habe mich körperlich nie besser gefühlt als jetzt.»

Trainieren tut das Berner Model, das seit kurzem wieder seine ikonische Glatze trägt, nicht im Fitnessstudio, sondern alleine draussen. «Ich sehe irgendwo ein Mäuerchen und klettere drauf. Ich mache selbst kreierte Übungen, einfach aus Lust an der Bewegung. Ich will herausfinden, was mein Körper kann und wo noch mehr geht.» Seit kurzem schafft Glauser einen Drei-Sekunden-Handstand. «Ich trainiere nur mit Körpergewicht. Mein Ziel ist ein feines Sixpack. Nicht ultra definiert, aber schon sichtbar.»

«Ich esse dann, wenn ich Hunger habe»

Auch beim Thema Ernährung setzt Glauser, die seit über zwei Jahren keinen Alkohol mehr trinkt und auch nicht mehr raucht, auf Bewusstsein, ohne dabei zu hungern oder Kalorien zu zählen. «Ich ernähre mich vegan, auf meinem Speiseplan stehen viele Früchte. Und ganz wichtig: Ich esse dann, wenn ich Hunger habe. Das fühlt sich für meinen Körper richtig an.»

Neben Körpertraining und Ernährung ist Tamy Glauser auch das psychische Wohlbefinden sehr wichtig. «Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit mir selbst, auch wenn es mal unangenehm oder dunkel wurde. Das hat mir geholfen, in die Selbstliebe zu kommen. Ein Prozess, der wohl niemals aufhören wird», so Glauser. «Fakt ist: Mein Geist wohnt in meinem Körper – und ein gesunder Geist will in einem gesunden Körper leben. Es ist also eine Love-Story mit mir selbst.»

Allen, die sich ebenfalls fitter und besser fühlen möchten, verrät Tamy Glauser ihre drei wichtigsten Tipps:

Tamys drei Fitness-Tipps

Tipp 1: «Mach einfach. Nicht überlegen. Wenn du deinem inneren Schweinehund zu viele Wahlmöglichkeiten gibst, entscheidet er sich immer für das Sofa. Ich wache auf und bewege mich. Punkt.»

Tipp 2: «Tu, was dir gefällt. Kein Gym-Zwang, keine Laufband-Folter. Wenn dich etwas langweilt, wirst du es nicht durchziehen. Beweg dich auf eine Art, die du cool findest. Dein Körper soll Freude haben, nicht funktionieren.»

Tipp 3: «Bring deinen Körper gleich am Morgen in Bewegung. Es geht nicht um ein Hardcore-Workout, sondern darum, die Energie in Fluss zu bringen. Ein paar Gelenke mobilisieren, Wirbelsäule aktivieren – das reicht. Sonst fällt man direkt in den Bürostuhl und der Tag fühlt sich schon blockiert an.»

«Keine Scham mehr, mich so zu präsentieren»

Dass Bewegung, Ernährung und Psyche bei Tamy eng miteinander verbunden sind, zeigt sich auch in ihrer neuen Beziehung. «Viele lassen sich gehen, sobald sie jemanden haben. Bei mir ist es genau umgekehrt», sagt sie. «Ich habe total Freude, meiner Freundin meinen Körper zu zeigen. Sie bekommt auch nicht wenige Selfies von mir», sagt sie und lacht. «Einmal am Tag darf man sich auch ein bisschen feiern. Das hilft beim Fit- und Glücklichsein. Und im Gegensatz zu früher, empfinde ich heute keine Scham mehr, mich so zu präsentieren, was sehr befreiend und schön ist.»

Kein Zweifel: Tamy Glauser geniesst ihr neues Lebensjahrzehnt – mit einem klaren Ziel vor Augen: «Es ist noch nicht ganz ein Sixpack, aber ich bin dran. Für den Blick in den Spiegel, für das Lebensgefühl, für mich und für alle, die es schön finden.»