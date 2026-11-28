Der Schauspieler lebt in einem Erdhaus – ganz für sich. Dort zelebriert der Globi-Sprecher bewusst genussvolle Rituale. Auch Heiligabend geniesst Walter Andreas Müller daheim – mit weissen Trüffeln. «Ich bin allein, aber nicht einsam.»

Darum gehts Walter Andreas Müller lebt allein in einem Erdhaus in Madetswil und zelebriert sein Nachtessen

An Heiligabend besucht er seinen Partner im Pflegeheim und isst zu Hause weisse Trüffel aus Alba

Bis zum 10. Januar 2027 steht Müller in der Maag Halle Zürich im Musical «Sister Äct» auf der Bühne

Aurelia Robles

Ein Strauss gelber Rosen und drei weisse Kerzen stehen auf dem ­gläsernen Esstisch. Auch wenn ­Walter Andreas Müller, kurz WAM, seit ­einigen Jahren allein in seinem Erdhaus in Madetswil ZH lebt, ist ihm ein schönes Ambiente wichtig. «Ich zelebriere jeden Abend mein Nachtessen – nicht nur an Weihnachten oder Neujahr, sondern ­immer», sagt der 81-Jährige. So hat er sich am Abend zuvor Kalbspiccata mit Wildreis und Gemüse gekocht und das Menü bei Kerzenschein genossen. «Ich bin wohl mit mir allein», sagt der Schauspieler. «Und ich gönne mir selber auch mal etwas.» Nach der Premiere der Wiederaufnahme des Musicals «Sister Äct», in dem er Pfarrer ­Bischoff spielt, schenkte er sich daheim ein Glas Champagner ein, zündete eine ­Zigarre an und sagte sich: «Die Premiere ist durch, das hast du jetzt verdient.»

Solche Genussmomente pflegt Walter Andreas Müller bewusst – am liebsten in seinem Eigenheim, das er und sein langjähriger Lebenspartner Ende der 1990er-­Jahre gebaut haben. Die runden Formen des Erdhauses geben ihm ein Gefühl der Geborgenheit: «Die Architektur hat etwas Embryonales. Hier fühle ich mich wie in meiner eigenen Blase.»

Sein fahrender Luxus

Genuss ja, aber im bescheidenen Rahmen: Walter Andreas Müller bezeichnet sich seit jeher als sparsamen Menschen. Auf Langstreckenflügen leistet er sich heute zwar die Businessclass, im vollen Zug ab und an die erste Klasse. «Erste Klasse zu fliegen, käme für mich aber nicht in Frage. Da ­hätte ich ein schlechtes Gewissen, das fände ich übertrieben.»

Er hat nicht vergessen, wie er zu Beginn seiner Karriere beim ersten Engagement in Köln in einem Mansardenzimmer mit einer einzigen Herdplatte hauste – und sich an Silvester ein Kalbsplätzli samt billigem Rotwein als grossen Luxus gönnte. «Mein einziger echter Fimmel sind Autos, wenn man so will», gibt der Zürcher zu. Vom ersten Ersparten – 1500 Franken aus der Lehrzeit – kaufte er sich einen alten Mini. Heute besitzt er auch ­einen Rolls-Royce, den er als Occasion ­erstand: «Ein Rolls-Royce war immer mein Traum, das empfand ich als die Spitze des Eisbergs.» Aktuell sitzt Müller aber öfter im Zug als im Auto. Noch bis am 10. Januar 2027 steht er in der Maag Halle Zürich auf der «Sister Äct»-Bühne.

Weisse Trüffel statt Tohuwabohu

«Weihnachten ist mir nach wie vor wichtig», sagt er. Jedes Jahr stellt er seinen 1,80 Meter hohen künstlichen Christbaum auf und behängt ihn mit Kugeln, die sich über die Jahrzehnte angesammelt haben. Die Lichterkette ist praktischerweise bereits montiert, hinzu kommen Wunderkerzen und Schöggeli – «aber unbedingt gefüllte. Die hohlen haben mich schon als Kind wahnsinnig enttäuscht.»

War der Heiligabend früher immer für die Familie reserviert, verbringt ihn der langjährige «Fascht e Familie»-Darsteller heute oft allein. «Ich habe keine Geschwister und meine Mutter ist verstorben. Meine Verwandtschaft beschränkt sich auf ein Cousinenpaar», sagt er. Tagsüber besucht er zwar seinen Lebenspartner, der seit einem gesundheitlichen Schicksalsschlag im Pflegeheim lebt – doch ein richtiges Fest sei es nicht: «Ich bringe ein Fläschchen Wein und ein Geschenk mit. Wir ­feiern im bescheidenen Rahmen, den Umständen entsprechend.» Damit der Heiligabend dennoch etwas Besonderes bleibt, gönnt sich Walter Andreas Müller für sein Festessen abends weisse Trüffel aus Alba. «Ich sage immer: Für einen weissen ­Trüffel laufe ich bis nach Bern.» Traditionsgemäss brät er sich Kalbsfiletmedaillons an Trüffel­rahmsauce, dazu gibt es dünne ­Nüdeli, Gemüse und reichlich gehobelten Edelpilze. «Danach schaue ich, was im Fernsehen läuft, trinke ein Glas Wein und zünde eine Wunderkerze an.»

Die gemütliche Feier ist ihm viel lieber als der Rummel von Familienfesten. «Ein Tohuwabohu mit vielen Kindern, die ­Geschenke aufreissen, brauche ich nicht», sagt er, der seit 50 Jahren der Kinderbuchfigur Globi die Stimme leiht. Zudem feiert er am 25. Dezember nochmals: Der Weihnachtstag gehört traditionell ihm und seinem engen Freund und Schauspielkollegen Reto Mosimann (51). «Das hat sich über die Jahre so ergeben», erzählt er. «Wir feiern abwechselnd bei mir oder bei ihm.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Gut gemeinte Einladungen aus blosser Fürsorge lehnt er dankend ab. «Wenn man mich einlädt, weil ich allein lebe, fühle ich mich fast einsamer», gesteht er. Wer Alleinstehende an Weihnachten einladen wolle, brauche viel Fingerspitzengefühl: «Man darf nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen: ‹Komm doch zu uns, du bist doch sicher allein.›» Stattdessen solle man vorsichtig sondieren, was die Person vorhat, und behutsam fragen, ob sie allenfalls Lust hätte, dazuzukommen. «Gott sei Dank habe ich genug Leute, bei denen ich andocken könnte, falls ich mich einsam fühlen würde.»

Verlust der Flexibilität

Das Älterwerden will Walter Andreas Müller nicht schön­reden und zieht eine klare Grenze: «Ich bin allein, aber nicht einsam.» Gleichzeitig merkt er, wie sich sein Radius mit 80 Jahren verkleinert. Die Flexibilität von früher – spontan ins Theater zu gehen – fehle. Auch das soziale Netz verändere sich: «Man meint, im Alter habe man mehr Zeit für Freunde. Das Gegenteil ist der Fall, zudem werden es immer weniger.»

Dass ihm im Alltag selten langweilig wird, liegt an seinem Beruf. Die Abende sind meist für Vorstellungen reserviert – selbst an Silvester oder Neujahr steht er oft auf der Bühne. Ein Partymensch sei er ohne­hin nicht: «Ich brauche kein Sieben-Gänge-Silvesterbankett im Smoking. Ein Abend im kleinen Kreis mit Lieblingsmenschen reicht mir völlig.»

Dankbarkeit und feste Rituale

In diesem Jahr trat Müller beruflich bewusst etwas kürzer. Nach dem Ende des Stücks «Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde» erfüllte er sich Anfang Jahr seinen Traum einer Schiffsreise durch den Panamakanal. Auch Frühling und Sommer hielt er sich frei, reiste nach Japan, London, Nizza, Amsterdam sowie dreimal in sein Lieblingshotel «Albergo Losone» und schaute sich viele Theaterstücke an – bis ihm die eigene Arbeit fehlte. «Der Beruf ist halt mein Lebensinhalt. Seit mein Lebenspartner im Alltag nicht mehr an meiner Seite ist, bin ich anfälliger für Langeweile, wenn theatermässig nichts läuft», sagt er. Entsprechend gross war die Freude auf den Probenbeginn von «Sister Äct».

«Ich habe ein wunderbares Jahr hinter mir», resümiert Walter Andreas Müller. Überhaupt blickt er jeden Abend im Bett auf den Tag zurück. Dann überkommt ihn eine tiefe Dankbarkeit, die ihn beten lässt: «Mir geht es sehr gut. Du hast keine Beschwerden, bist gesund, kannst Theater spielen – danke vielmals.» Über diese Gewohnheit muss er schmunzeln: «Im Grunde bin ich ein fertiger Kindskopf, der immer noch den lieben Gott im Himmel anspricht – obwohl ich eher an eine höhere Macht als an den Mann mit grauem Bart glaube. Aber ich kriege das nicht los.» Genauso wenig wie seine liebgewonnenen Alltagsrituale daheim: Sei es, dass er beim Zmorge als Erstes Orangensaft presst oder beim Verlassen des Hauses noch immer seine verstorbenen Katzen verabschiedet. «Ciao Kita, tschüss Pipo, ciao – einen guten Tag», sagt er dann. «Völlig blöd», meint er ­lachend. Doch vielleicht hält er genau so das Haus voller Leben, auch wenn er ­allein darin wohnt.